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AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Önceki Dönem Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.Yıldız mesajında şunları kaydetti; "14 asır önce yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’ni bir kez daha idrak ediyoruz.

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Önceki Dönem Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yıldız mesajında şunları kaydetti; "14 asır önce yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’ni bir kez daha idrak ediyoruz. Kadir Gecesi, tüm insanlığın kadrini yücelten bir gecedir. İnsanoğlu, bu lütfun kıymetini bildiği ve varoluş gayesini gerçekleştirdiği oranda kadrini yüceltecektir. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir. Kur’an’ın mesajlarına değer verdiğimiz nispette yeryüzüne huzur ve esenlik getirmek üzere inen meleklerin idrakine varabiliriz. ’Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil!’ şuuruyla hayatımızı sürdürdüğümüz müddetçe Kadir Gecesi’nden hakkıyla istifade edebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri böyle geceye eriştirdiği için yüce Mevlamıza hamt ediyor, Hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Kadir Gecesini gönülden kutluyorum.; Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, yaşanan bu zorlu süreçten bir an evvel kurtulunması dileğiyle selam saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum.”

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Kocasinan
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Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
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