AK Parti Kütahya kongrelerine Tunçbilek beldesinden start verdi

Kütahya’da AK Parti’nin 7. Olağan Kongreleri başladı. AK Parti Tunçbilek Belde Başkanlığının 7. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa tek aday olarak seçime giren Abdullah Taktak seçildi.

Kongreye AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, eski AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Hilmi Gümüş, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve il genel meclisi üyeleri ile çok sayıda parti üyesi katıldı.

Kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “Böyle güzel ve bereketli bir topraklarda kongremizin başlangıcını yapmak ve bereketler dilemek benim için çok çok önemli. Çünkü kömür gibi bir bereketi buralara Rabbim bol bol vermiş. Yapabildiğimiz ya da yapamadığımız her şeylerden mesulüz. Şu anda sizlerin burada bulunmanız bile hak tarafını seçtiğinizin en büyük göstergesi. Ben böyle düşünüyorum ve ben bu inançla görevimi yapıyorum. Rabbim de bizleri bu yoldan ayırmasın. Sosyal medya üzerinde oldukça zayıfız. Kendimizi bu yönde geliştirelim. Sosyal medya üzerinde daha aktif olmalıyız. Kimse ile kavga etmeden ve tartışmadan sadece hakkı haykırmak derdimiz olsun. Davamızı mahallelerimizde anlatalım. Rozet takma seferberliği başlatalım. Rozetimiz ile gurur duymalıyız. Bakıyorum ki rozet takmıyor bazıları. Desteklerinizi her platformda gösterin” dedi.

AK Parti Tunçbilek Belde Başkanlığına seçilen Abdullah Taktak ise, “AK Partimizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için ben ve arkadaşlarım var gücümüzle çalışmaya hazırız. Kongremizin beldemize ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Tunçbilek Belde Teşkilatı’nın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Başkan Abdullah Taktak, yönetim kurulu üyeleri Muharrem Aladağ, Hüseyin Ulutaş, Turan Yurtlu, Mustafa Bursa, Mustafa Kavun, Naci Kocabey, Ömür Yaşar, Ömer Korkmaz, Ahmet Kırçay ve Mehmet Ali Sağlam."

