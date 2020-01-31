AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığına Namık Ergin getirilldi

Çanakkale’de AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı görevine Av. Namık Ergin tayin edildi.

Adaylar arasında yer alan eski İlçe Başkanı Murat Gürşen, eski İl Genel Meclis Üyesi Tayfun Sevim ve Av. Namık Ergin, AK Parti Genel Merkezine davet edildi. Kanaatini Namık Ergin’den yana kullanan genel merkez, Lapseki İlçe Başkanlığı atamasını bu yönde gerçekleştirdi. Ayağının tozuyla yönetim kurulu üyeleriyle ilk buluşmasını gerçekleştiren Başkan Ergin, "Önümüzde kongre süreci olacak. Mevcut yönetim ile kongreye kadar göreve devam edeceğiz. Kongre sürecinden sonra hem mevcut yönetimden arkadaşlarımız olacak hem de taze kan diyeceğimiz yeni arkadaşlarımız da teşkilatımızda yer alacaktır. Partide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Parti binasında gerçekleşen toplantıya Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, belediye meclis üyeleri ve belde başkanları katıldı.

