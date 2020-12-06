AK Parti, madencileri kutladı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte; Dünya Madenciler Günü münasebetiyle bugün bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Bozkurt ve beraberindeki yöneticiler, ilk olarak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, İlçe Başkanı Bozkurt, GMİS Şube Başkanı Eşitmez’in şahsında tüm madencilerin Dünya Madenciler Günü’nü kutlarken; maden şehitlerine de Allah’tan rahmet diledi.

Madencilerin sıkıntıları, maden işçi kadrolarının yenilenip genç işçi istihdamının arttırılması yönünde yapılan çalışmalar ve istihdam hareketinin devam etmesi gibi konuların istişare edildiği ziyarette ayrıca Keşkek-Kandilli arasındaki yolun düzeltilerek madende çalışan işçilerin ulaşımda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve acil durumlarda lazım olması halinde tahliye işlemini kolaylaştırmak üzere yolun şartlara uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Ziyaret sonunda GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ile beraberindekilere teşekkür etti ve birlikte günün anısına fotoğraf çekildi.

GMİS Armutçuk Şubesi ziyaretinin ardından Bozkurt ve beraberindekiler, mesaiden çıkan maden işçilerine karanfil takdim ederek günlerini kutladılar. Bir süre madencilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Bozkurt; tesis içindeki atölyeleri gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, Elektro Mekanik Şube Müdürü Ahmet Aker ve Personel Şube Müdürü Mehtap Eyier’i de ziyaret eden Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Amele Birliği Armutçuk Madenci Şehitliği’nde şehit madenciler için mezarları başında dua ederek programlarını sonlandırdılar.

