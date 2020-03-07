YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz güven tazeledi

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz güven tazeledi

MUŞ HABERLERİ  | 07.03.2020 18:50 | Son Güncelleme

AK Parti Malazgirt 7.

AK Parti Malazgirt 7. Olağan İlçe Kongresibde mevcut başkan Oğuz Atılgan güven tazeledi.
Malazgirt Öğretmenevi Konferans salonunda gerçekleşen 7. Olağan İlçe Kongresine AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü 25. Dönem Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Başkanı Rahmettullah Yaktı, STK temsilcileri, ilçe başkanları, muhtarlar, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Kongrede konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Türkiye’nin bir güçlü bir devlet olduğuna değindi. Şimşek, “Malazgirt 7. Olağan ilçe kongresini yapmayı Allah bizler nasip etti. Çok şükür ülkemiz her zaman büyüyor güçleniyor. Büyüyen, güçlenen ülkemizi engellemek için bir hafta önce bir olay yaşandı. Diyorlar ki sizin İdlip’te Suriye’de ne işiniz var. İdlip Suriye bizim kardeşimiz. Orada bir sıkıntı varsa bizim yüreğimiz sızlıyor. O insanlarımızın yardımına gitmesek kim gidecek. Nasıl sen okyanus ötesi geliyorsun da biz yanı başımızdaki kardeşlerimize gidemezmiyiz. Biz nerde bir zülüm varsa sadece o zulme dur demek için oradayız. Bizim çabamız bu. Bizim orada 34 evladımız şehit düştü. Mekânları cennet olsun inşallah. Rabbim onları Peygamberimize komşu etsin inşallah. Gazilerimize de rabbim şifa versin. Bütün bu sıkıntılara rağmen çok şükür çok büyük yatırımlar bizi bekliyor. Belediye Başkanımız Cengiz Altın’la birlikte seçim öncesi kapı kapı dolaştık, sözler verdik. Bu sözlerimizin arkasındayız. Malazgirt ilçesine bir iki yıl içerinde çok büyük yatırımlar yapacağız. Bunların müjdesini veriyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz tek liste halinde kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Aslanapa’da şehitler sokağı

Aslanapa’da şehitler sokağı

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Mesaiden çıkıp heykel ve resim kurslarına koşuyorlar

Mesaiden çıkıp heykel ve resim kurslarına koşuyorlar

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Muş Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:30
Öğle
12:30
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Muş Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Damla Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş’ta 105 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta 105 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta kar tatili

Muş’ta kar tatili

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Emniyetten kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Kaymakam Avcı’dan taziye ziyareti

Kaymakam Avcı’dan taziye ziyareti

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.