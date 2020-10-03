YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı koronavirüs oldu

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı koronavirüs oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.10.2020 19:22 | Son Güncelleme

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.AK Parti Kayseri Melikgazi ilçe başkanlığı görevini yürüten ve Melikgazi 7.Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile yeniden başkan seçilen Gökhan Ülke’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı koronavirüs oldu

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
AK Parti Kayseri Melikgazi ilçe başkanlığı görevini yürüten ve Melikgazi 7.Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile yeniden başkan seçilen Gökhan Ülke’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde 10 gün boyunca karantina altına alınan Gökhan Ülke, Genel Kurul toplantısına da katılamadı. Av.Gökhan Ülke, tek liste ile aday olduğu Melikgazi ilçe kongresine video konferans sistemi ile katılarak delegeleri selamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Kontrolden çıkan tır, zap suyuna düşmeden durdu
Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
Erzurum ve Tunceli'de FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MİT destekli operasyon
Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti
Hakanoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti
Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:29
Öğle
12:32
İkindi
15:49
Akşam
18:25
Yatsı
19:41

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.