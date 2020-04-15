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AK Parti Milletvekili Çelebi: Milletimizin bağımsızlığına olan tutkusu 102 yıldır aynı kararlılıkla devam ediyor

AĞRI HABERLERİ  | 15.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Ağrı ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Çanakkale Savaşı ile İstiklal Harbi’nde vatanımızın dört bir yanında kahramanlık destanlarının yaşandığı kaydeden Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’da da düşman güçlerinin bozguna uğratılarak kurtuluş zaferinin müjdelendiğini söyledi.

AK Parti Milletvekili Çelebi: Milletimizin bağımsızlığına olan tutkusu 102 yıldır aynı kararlılıkla devam ediyor

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Ağrı ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Çanakkale Savaşı ile İstiklal Harbi’nde vatanımızın dört bir yanında kahramanlık destanlarının yaşandığı kaydeden Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’da da düşman güçlerinin bozguna uğratılarak kurtuluş zaferinin müjdelendiğini söyledi. Ağrı’lı hemşehrilerimin Kurtuluş Bayramını kutladığını belirten Çelebi, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Yılmadan, usanmadan ve korkmadan düşmana başkaldıran kahraman Ağrı’lılar, destansı bir mücadele sonunda işgalci Rus ve Ermeni güçlerini bu aziz vatanın topraklarından kovmuştur. Milletimizin bağımsızlığına olan tutkusu, bundan tam 102 yıl önce 14 Nisan’da Diyadin, Doğubayazıt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak’ta, 15 Nisan’da Ağrı’da, 16 Nisan’da Eleşkirt’te tezahür etmiş, milletimizin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlayarak büyük destan yazmıştır. Bugün; kadınıyla erkeğiyle koca bir ulusun var olmak ve esaretten kurtulmak için canını ortaya koyuşunun, Çanakkale’yi geçirtmeyen kahraman ordumuzun inancı ve kudretiyle vatanına sahip çıkışının ve dünyaya dudak ısırtan mücadelesini zaferle taçlandırışına giden yolun yıl dönümdür. Bugün; hür okunan ezanların, eğitim veren okulların, özgürce alınan nefeslerin ilk günüdür. Vatan, bayrak ve hürriyet uğrunda büyük mücadeleler veren ve aziz milletimize karşı görevini en iyi şekilde yerine getiren Ağrı’lı hemşehrilerimiz, ilelebet dalgalanmak üzere şanlı bayrağımızın göndere çekilmesine vesile olmuştur. Böyle bir ecdadın torunları olarak bugün bizler, birlik ve beraberlik ruhu içinde, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve Ağrı’mıza sahip çıkarak, hak ettiği konuma ulaştırma gayretindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Ağrı’mızın ve ilçelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümünü kutluyor, şehrimizin kurtuluşu için fedakârca savaşarak şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum.”

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Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Derman Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Doz Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
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