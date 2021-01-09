AK Parti Milletvekili Savaş’tan Menderes Müzesi’ndeki çalışmaları inceledi

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Koçarlı’nın Çakırbeyli Mahallesi girişi Çine Çayı yanında inşa edilen ‘Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Müze çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan AK Partili Savaş, "Demokrasi Şehidimiz, merhum Başbakanımız Sayın Adnan Menderes’in anılarını yaşatacak olan Aydın Adnan Menderes Demokrasi Müzemizin sona gelinen yapım çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Aydınımızın yiğit evladı merhum Menderes’i unutmamak demek mili iradeye ket vurarak demokrasiyi gaspedenleri unutmamak demektir. Menderes; ’Yeter! Söz Miletin!’ diyerek cuntacı ve statükocu zihniyete karşı duruşundan canı pahasına da olsa taviz vermemiştir. Bugün de bu alçak zihniyeti yeniden hayata geçirmek için fırsat kollayanlar şunu bilmeli ki onlara, asla fırsat vermeyeceğiz. Demokrasi tarihimizi anlamak ve gelecek nesillerimize aktarmak açısından önemli bir yere sahip olacak olan bu Müze gerek şehrimizden gerekse ülkemizin dört bir yanından ağırlayacağı misafirlerinin hafızalarında anlamlı bir yer açacaktır. Aydın Adnan Menderese Demokrasi Müzesi, dünü hatırlamak, bugünü anlamak ve geleceğe ışık tutmak için bir sembol niteliğindedir" dedi.