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AK Parti MKYK Üyesi Yavuz Subaşı STK’lar ile bir araya geldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.09.2020 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti MYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde geldiği Havran’da , ilçe halkı ile buluştu, sivil toplu kuruluşları ve muhtarların hazır bulunduğu istişare toplantısında katıldı.AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’da törenlerin ardından Başkan Emin Ersoy ve beraberindekiler ile Havran Kaymakamlığı tarafından bina girişinde açılan “Havran’ın Kurtuluş Günü” isimli resim sergisini gezdi.

AK Parti MYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde geldiği Havran’da , ilçe halkı ile buluştu, sivil toplu kuruluşları ve muhtarların hazır bulunduğu istişare toplantısında katıldı.
AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’da törenlerin ardından Başkan Emin Ersoy ve beraberindekiler ile Havran Kaymakamlığı tarafından bina girişinde açılan “Havran’ın Kurtuluş Günü” isimli resim sergisini gezdi. Buradan yeni göreve başlayan Kaymakam Enver Özderin’i makamında ziyaret ederek başarılı bir çalışma dönemi diledi.
Subaşı ve Belediye Başkanı Emin Ersoy buradan ilçe sakinlerini ziyaret etti. Subaşı halkın gösterdiği ilgiye teşekkür ederken , “Havranın güzel insanlarına gösterdikleri ilgi ve alaka için sevgi ve saygılarımızı sunuyorum” dedi. Fotoğraf çekilme isteklerini tek tek yerine getirdi.
Buradan Subaşı, sırasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve MHP İlçe Başkanı Sadettin Kul’u teşkilat binalarında ziyaret etti. Subaşı, daha sonra STK ile muhtarların katıldığı istişare toplantısına katıldı. Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Milletvekilimize sorunlarımızı anlatma fırsatı bulduk. Tek tek not aldılar. Bu anlamlı günde ziyaretleri ile bizi mutlu ettiler”şeklinde konuştu.

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