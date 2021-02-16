YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresi yapıldı

16.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanlığı 6.

AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı izletildi. Kongrede konuşmasına Pençe Kartal-2 Harekatı’nda şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet dileyerek başlayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, “Gerçekten hepimizin içini yaktılar. Kederli ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Biz sürekli davası hak olanın yardımcısı Hak’tır dedik. Hak olan davada zafer muhakkaktır diyerek inandığımız yolda durmadan, yorulmadan yürüdüğümüz sürece inşallah başarılarımızda artarak devam edecektir. Bu başarı AK kadınlarımızın başarısı, teşkilatımızın başarısı, bu başarı partimizin başarısı, bu başarı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı” dedi.

“Bugün 11,5 milyona ulaşan üye sayımızın yarısını kadınlar oluşturmakta”
11,5 milyona ulaşan üye sayısının yarısının kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Erenler, “5,5 milyona ulaşan sayımızda bugün sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük kadın hareketiyiz. 2002’den bu yana teşkilatımızın her bir ferdi olarak ülkemize nasıl daha iyi hizmet edebiliriz endişesini hep yüreğimizin en derinlerinde hissettik ve milletimizin bize verdiği büyük bir dava bilinciyle üzerimizde taşıyoruz, taşımaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin gelişmesini istemeyen hem dışarıda hem içeride çok ciddi şer güçleri var”
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise ülkenin çok zor günlerden geçtiğini belirterek, “Hamdolsun ki 19 yıldır Cumhurbaşkanımız önderliğinde her geçen gün daha güçlenen bir Türkiye ile birlikte yürüyoruz. Bu sevdaya hep birlikte inandık ve yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Allah’ın izniyle ülkemizi, bölgemizi, Muş’umuzu çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Son yıllarda ülkemiz çok çetin badirelerden geçti ve geçmeye devam ediyor. Maalesef ülkemizin gelişmesini istemeyen hem dışarıda hem içeride çok ciddi şer güçleri var. Yakın tarihte birine şahit olduk. 13 sivil vatandaşımız ve 3 güvenlik gücümüz acımasızca katledildi. Biz bunları unutmayacağız. Mekânları cennet olsun. Ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Gelişen Türkiye’yle birlikte Muş’umuz da güzelleşiyor, zenginleşiyor. Çok daha güzel bir kent haline geliyoruz. Muş sakin, güzel, huzurlu bir kent ve yatırım almaya da aday bir kent. Son üç yılda hemen hemen her yıl genel ve katma bütçeyle birlikte ilimiz 3,5 milyar yatırım aldı” diye konuştu.
Kongrede, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve İl Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen de katılımcılara hitap etti.
Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Elif Gezen, AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Mavi bir kuş gibiyim' 'Mavi bir kuş gibiyim'
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
1/

Muş Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:33
İkindi
15:31
Akşam
17:59
Yatsı
19:16

Muş Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Muş Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Muş’ta süt kuzularının anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu

Muş’ta süt kuzularının anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Köpeklerden kaçarken elektrik direğinde mahsur kaldı

Malazgirtli engellilere tekerlekli sandalye desteği

Malazgirtli engellilere tekerlekli sandalye desteği

Muş’ta 610 okul yüz yüze eğitime başladı

Muş’ta 610 okul yüz yüze eğitime başladı

Muş’taki çiçekçilerde “14 Şubat” yoğunluğu

Muş’taki çiçekçilerde “14 Şubat” yoğunluğu

Gazetecilerden Kaymakam Demirer’e ziyaret

Gazetecilerden Kaymakam Demirer’e ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.