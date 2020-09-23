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AK Parti Orhangazi kongresinin adayı Gökhan Ulusu

BURSA HABERLERİ  | 23.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

AK Parti Orhangazi ilçe teşkilatında 4 Ekim tarihinde yapılacak olan kongrenin genel merkez adayı Gökhan Ulusu oldu.Fahrettin Uludağ’ın yeniden aday gösterilmeyeceğinin açıklanmasından sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı önceki akşam Eşref Değerli, Gökhan Ulusu, Osman Mısır ve Recep Alemdar’ı il başkanlığına davet etmiş, 4 isim daha sonra ise genel merkeze görüşmek için gitmişti.

AK Parti Orhangazi kongresinin adayı Gökhan Ulusu

AK Parti Orhangazi ilçe teşkilatında 4 Ekim tarihinde yapılacak olan kongrenin genel merkez adayı Gökhan Ulusu oldu.
Fahrettin Uludağ’ın yeniden aday gösterilmeyeceğinin açıklanmasından sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı önceki akşam Eşref Değerli, Gökhan Ulusu, Osman Mısır ve Recep Alemdar’ı il başkanlığına davet etmiş, 4 isim daha sonra ise genel merkeze görüşmek için gitmişti. Genel merkezde 4 isim tek tek mülakata alındı. Mülakat sonrasında ise AK Parti’nin Orhangazi ilçe başkan adayı Gökhan Ulusu olarak açıklandı. Buna göre AK Parti’nin 4 Ekim Pazar günü yapılacak olan kongresinde tek aday Gökhan Ulusu olacak.
Gökhan Ulusu halen sürdürdüğü KOSGEB Yalova’daki memurluk hayatından da istifa edecek. Gökhan Ulusu, daha önce hem AK Parti’de uzun dönem gençlik kolları başkanlığı ve AK Parti ana kademe yönetimlerinde yer almıştı.

AK Parti Orhangazi kongresinin adayı Gökhan Ulusu

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