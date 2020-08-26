AK Parti Şehzadeler’de üye kayıt çalışmalarını hızlandırdı

AK Parti Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Covid-19’la mücadelede yeni normal sürece girilmesi ile birlikte başlattıkları seferberlik kapsamında, bir yandan saha bir yandan da üye kayıt çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

AK Parti Şehzadeler İlçe Teşkilatının “AK Parti’ye üye olmak ister misiniz? Siz gelemiyorsanız biz size gelelim” sloganıyla başlattığı üye kayıt çalışmaları sürüyor. Covid-19’la mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte AK Parti İlçe Teşkilatı, her gün üye olmak isteyenlerin ayağına giderek, AK Parti gönüldaşlarını üye yaparken, ilçe teşkilatına gelen Erdoğan sevdalısı vatandaşları da üye yapmaya devam ediyor. Üye kayıt işlemleri hakkında açıklama yapan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, “Türkiye’de sayıca en çok üyeye sahip parti, hiç şüphesiz ki mensubu olmaktan gurur duyduğum, milletin ve ümmetin umudu, dünya lideri genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın liderliğini yaptığı AK Parti’dir. Covid-19’la mücadelede normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte, teşkilat başkanlığımızın ’AK Parti’ye üye olmak ister misiniz? Siz gelemiyorsanız biz size gelelim’ sloganıyla başlattığı üye kayıt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda hem üye olmak isteyip de partiye gelemeyecek durumda olan partimizin lideri Erdoğan sevdalıların ayağına giderek üye çalışması yapıyor, hem de üye olmak için partimize gelen gönüldaşlarımzı üye yapıyoruz. Teşkilat başkanımızın öncülüğünde ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın katkıları ile yapılan üye kayıt çalışmalarında, partimize gönül veren eski ve yeni tüm üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



