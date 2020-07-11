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AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ve kızı taburcu edildi

ADANA HABERLERİ  | 11.07.2020 08:44 | Son Güncelleme

Adana’da korona virüs testi pozitif çıkan AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ile küçük kızı tedavilerinin ardından taburcu edildi.Geçtiğimiz günlerde Covid-19 teşhisi pozitif çıktıktan sonra Çukurova Devlet Hastanesine yatırılan Başkan Akan ve kızı Ayşem tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adana’da korona virüs testi pozitif çıkan AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ile küçük kızı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Geçtiğimiz günlerde Covid-19 teşhisi pozitif çıktıktan sonra Çukurova Devlet Hastanesine yatırılan Başkan Akan ve kızı Ayşem tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid teşhisi ile tedavi gördüğüm hastaneden, hamdolsun kızım Ayşem ile birlikte taburcu edildik. Bu süreçte hem arayarak hem de duaları ile yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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