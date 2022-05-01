AK Parti Sözcüsü Çelik, şehit teğmen Akdeniz'in ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in Adana'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, şehit Akdeniz'in (30) ailesinin oturduğu Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına giderek, baba Hüseyin ve anne Hediye Akdeniz'e başsağlığı dileğini iletti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Daha sonra Ömer Çelik, 29 Nisan'da eşi hayatını kaybeden Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik'e de taziye ziyareti gerçekleştirdi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz