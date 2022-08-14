AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu'na tepki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul'daki CHP İl Başkanları Toplantısı'nda kullandığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri, Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur!" ifadelerini kullandı.

Milli iradeyle kavgalı zihniyetin daha önce de erken seçimle veya başka şekilde iktidarı devirmekten söz ettiğini ifade eden Çelik, "Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir. Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor. Gerçek demokrasi sınavlarında ise sürekli sınıfta kalıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Milletin oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına diktatör demenin, demokratik siyaseti, nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dili olduğunu kaydeden Çelik, şunları kaydetti:

"Yassıada zihniyeti ile arasına mesafe koyamayanlar Cumhuriyetten, demokrasiden ve milli iradeden söz edemez. Yassıada zihniyetine yaslanarak sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil keyfi yaklaştıkları ortadadır. CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir. Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır. Partimizin kuruluş yıldönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki, millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz."

