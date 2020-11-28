YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. AK Parti tam kadro sahada

AK Parti tam kadro sahada

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.11.2020 11:48 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, milletvekilleri ve yöneticiler, yapımı devam eden onarım, güçlendirme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.Kütahya için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ceyhun, "Milletvekilerimiz İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Fatih Oruç, Aslanapa İlçe Başkanımız Sayın Cafer Bayrak, köy muhtarlarımız, ve meclis üyelerimiz, Genel Sekreterimiz Murat Koyak ve İl Özel İdaresi teknik heyeti ile birlikte Kumarı mahallemizde yolun devamı olan 13 kilometrelik Pullar, Bayat, Dereköy yol ayrımı arası yokuş yolu grup yolumuzdaki altyapı ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledik.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, milletvekilleri ve yöneticiler, yapımı devam eden onarım, güçlendirme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Kütahya için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ceyhun, "Milletvekilerimiz İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Fatih Oruç, Aslanapa İlçe Başkanımız Sayın Cafer Bayrak, köy muhtarlarımız, ve meclis üyelerimiz, Genel Sekreterimiz Murat Koyak ve İl Özel İdaresi teknik heyeti ile birlikte Kumarı mahallemizde yolun devamı olan 13 kilometrelik Pullar, Bayat, Dereköy yol ayrımı arası yokuş yolu grup yolumuzdaki altyapı ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledik. Altyapı güçlendirme ve onarım çalışmaları yıllara sari olarak yapılmakta olup çalışmanın sonucunda 4 kilometrelik grup yolunda kısalma, viraj ve rampalarda uygun eğim sağlanarak hemşehrilerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecektir. İl Özel İdaremiz tarafından milyon 300 bin TL maliyet belirlenen yol çalışmalarımız aynı zamanda 20 köyümüze de hizmet verecektir. Kütahyamız için çalışmaya, hizmet üretmeye devam.Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:51
Öğle
12:53
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.