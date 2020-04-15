YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı: Lütfiye Selva Çam, görevine devam etmektedir

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı: Lütfiye Selva Çam, görevine devam etmektedir

ANKARA HABERLERİ  | 15.04.2020 23:40 | Son Güncelleme

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı: Lütfiye Selva Çam, görevine devam etmektedir

A️NKARA (AA) - AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
06:02
Öğle
12:53
İkindi
16:36
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Eksel Eczanesi
Yenimahalle
Çamlıdere Eczanesi
Yenimahalle
Fatih Eczanesi
Mamak
Kayalar Eczanesi
Mamak
Yeni Mutlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.