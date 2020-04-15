AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı: Lütfiye Selva Çam, görevine devam etmektedir

A️NKARA (AA) - AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

