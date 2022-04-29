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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Koncagül'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

29.04.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün babası Erdoğan Atar, Tekirdağ'da toprağa verildi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Atar, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Atar için Rüstem Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Milletvekili Koncagül ve ailesi, taziyeleri kabul etti.

Erdoğan Atar'ın cenazesi cuma vakti kılınan namazın ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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