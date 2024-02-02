AK Parti Tekkeköy İlçe Teşkilatı ve muhtarlardan ’aday’ protestosu

Samsun’da AK Parti’nin ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması beklenirken kulislere Tekkeköy ilçesinde adayın Mustafa Candal olacağı bilgisinin yayılması üzerine partililer AK Parti Samsun İl Başkanlığı binası önünde toplandı. 2019 seçimlerinde İyi Parti Tekkeköy Belediye Başkan adayı olan Mustafa Candal’ın, AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan adaylığı için anılmasına tepki gösteren AK Parti Tekkeköy İlçe Teşkilatı, muhtarlar ve partililer adaylığın gerçekleşmesi halinde partiden istifaların olacağını ifade etti.

AK Parti İl Başkanlığında açıklama yapan muhtarlar ve partililer, “Buradan 10 bin tane istifa var. Biz mevcut Belediye Başkanı Hasan Togar ile varız. Bu insanlar Cumhur İttifakı ile yoktu. Biz onlarla mücadele ettik. Şimdi başımıza belediye başkanı yapacaklarmış. Bizi kimse hiçe sayamaz. Zorunlu oy verdiremez. AK Parti’den aday olmuş adam. Böyle iş olmaz. Biz Hasan Togar’ı destekleyeceğiz. 10 sene bu insanlar için çalıştı bu adam” dedi.

