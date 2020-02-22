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AK Parti teşkilatı vefa programında bir araya geldi

KARABÜK HABERLERİ  | 22.02.2020 11:31 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kuruluşundan Günümüze İlçe Başkanları Buluşması’ programında bugüne kadar Karabük’te görev yapan ilçe başkanları bir araya geldi.Programa AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti Karabük İl Başkanı Av.

AK Parti teşkilatı vefa programında bir araya geldi

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kuruluşundan Günümüze İlçe Başkanları Buluşması’ programında bugüne kadar Karabük’te görev yapan ilçe başkanları bir araya geldi.
Programa AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti ilçe başkanları, Karabük il yönetim kurulu üyeleri ve eski İlçe başkanları katıldı.
Programda konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “2001 yılından itibaren bu kutlu yürüyüşte Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayarak ilk günden itibaren partimizin bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan kurucu başkanları ilçe başkanları hepinizin bu parti üzerinde emekleri çok büyük. Bizden daha önce başlayarak bu kutlu yürüyüşü, bu bayrağı diğer arkadaşlara devrederek partimizi en iyi yerlere getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burası partimizin hafızası. Her birimiz mahallelerde köylerde en ufak mecralara kadar hepiniz çok büyük çalışmalar yaptınız bu çalışmaları sonraki ilçe başkanlarına devrettiniz ve arkadaşlarımız da aldıkları bayrağı en yüksek yere ulaştırmak için var güçleriyle mücadele ediyorlar. Bizler bu bayrağı en iyi yerlere taşımak için tüm teşkilatımızla sürdürüyoruz. Ben tekrar bugüne kadar ki gayretleriniz, emekleriniz ve bugünkü programımıza teşrifleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 2001 yılında zorlu bir dönemde yola çıktıklarını belirterek, “2002 seçimleriyle milletiniz partimize büyük bir teveccüh gösterdi. 22 Şubat’ta ilçe kongrelerimizin startını veriyoruz. Bu süreçte kimi başkanlarımız nöbetlerine devam edecek kimileri ise nöbetlerini devredecekler. Aslolan bu davaya aidiyettir. Genel Başkanımıza katkıda bulunabilmektir” diye konuştu.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, AK Parti’nin büyük büyük büyük bir aile olduğunu ve Türkiye’nin sigortası olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Biz birlik olacağız beraber olacağız birlikte rahmet vardır düşüncesiyle hadisi şerifin sözüyle birlikte hareket edeceğiz ve bu birlikteliği muhafaza edeceğiz.”
Programda ilçe başkanlarına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşekkür mektubu takdim edildi.

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