YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. AK Parti Uşak Milletvekili Altay’ın annesi vefat etti

AK Parti Uşak Milletvekili Altay’ın annesi vefat etti

UŞAK HABERLERİ  | 18.07.2020 19:06 | Son Güncelleme

Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın annesi Cennet Altay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak Milletvekili Mehmet Altay’ın annesi Cennet Altay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Altay, Memleketi Uşak’a getirilerek, Ulubey Mezarlığına defin edildi.
Ankara’da özel bir hastanede cilt kanseri nedeniyle tedavi altında bulunan, Uşak milletvekili Mehmet Altay’ın annesi Cennet Altay (74), sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Altay’ın cenazesi memleketi Uşak’a götürüldü. Uşak’ta ikindi namazına müteakip kaldırılan cenaze Ulubey Mezarlığında defin edildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de cenazeye katılanlar arasında yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
PARTNER'Arıza' sete çıkmak için gün sayıyor'Arıza' sete çıkmak için gün sayıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü’nde inceledi

Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü’nde inceledi

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Saman yüklü kamyon devrildi

Saman yüklü kamyon devrildi

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

Uşak Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:45
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:32
Yatsı
22:09

Uşak Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Besci Eczanesi
Merkez
Masal Diyarı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Uşak'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.