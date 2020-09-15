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AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarında kongre heyecanı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Manyas ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarında aynı gün kongre heyecanı yaşanacak.Ak Parti 7.olağan Genel Kurulu 26-Eylül’de Anadolu Lisesi bahçesinde, MHP’nin ise 13.olağan kongresi yine 26 Eylül’de Belediye Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak.

AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarında kongre heyecanı

Manyas ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarında aynı gün kongre heyecanı yaşanacak.
Ak Parti 7.olağan Genel Kurulu 26-Eylül’de Anadolu Lisesi bahçesinde, MHP’nin ise 13.olağan kongresi yine 26 Eylül’de Belediye Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. AK Parti ilçe yönetimi AK Parti Balıkesir Milletvekili ve MYK üyesi Yavuz Subaşı ve İl Başkanı Ekrem Başaran’ın da katıldığı istişare toplantısında kongreye atama ile gelen mevcut başkan Yıldız Barçın ile gidileceğini belirttiği açıklandı.
MHP ‘de ise yine mevcut başkan Nazmi Taşkın ile tek aday olarak seçime gidileceği açıklanırken, Taşkın, mevcut yönetimden üç-dört kişiyle aralarında ki uyuşmazlıktan dolayı yollarının ayrılacağını, bu isimlerin yerine yeni üyelerle yola devam edeceklerini söyledi.

AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarında kongre heyecanı

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