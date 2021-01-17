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AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre süreci hızlandı

17.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Bugüne kadar 934 ilçe ve 23 il kongresini düzenleyen partide, ilçe kongrelerinin bu ayın sonuna kadar, il kongrelerinin ise şubatta tamamlanması planlanıyor - Bu ay içinde 39 ilçe, bu hafta ise 19 il kongresi daha yapılacak partide, 7. Olağan Büyük Kongre'nin tarihi, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek

MUHAMMED TORUNTAY - 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin devam ettiği AK Parti'de 934 ilçe ve 23 ilde kongreler yapıldı. İlçe kongrelerinin ocak sonuna kadar, il kongrelerinin ise şubatta tamamlanması planlanıyor.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından geçen yıl şubat ayında belde kongreleriyle başlatılan 7. Olağan Büyük Kongre süreci, il ve ilçe kongreleriyle sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen kongrelere 11 Ocak'ta yeniden başlayan AK Parti'de il ve ilçe kongreleri, salgın tedbirlerine uyularak düzenleniyor. Kongrelere sadece il ve ilçe yönetimi ile delegeler katılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat veya çevrim içi katılımı ile 81 ilin 23'ünün kongresi tamamlandı.

Gelecek hafta 19 il kongresinin daha yapılması planlanıyor. Bu kongrelere Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılması bekleniyor. İl kongrelerinin şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

AK Parti'de bugüne kadar 934 ilçe kongresi yapılırken, bu ay içinde yapılacak 39 kongre ile ilçe kongrelerinin tamamlanması öngörülüyor.

Partinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihi, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.

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