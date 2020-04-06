AK Parti’de başkan adaylarına atama

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partilerinin Kütahya merkez, Altıntaş, Aslanapa, Şaphane ve Gediz ilçelerinin adaylarının belirlendiğini, ancak Korona virüs Covud-19 salgınından dolayı kongre tarihlerinin belirlenemediğini ifa etti. Ceyhun, isimleri belirlenen adayların atamasının yapılarak görevlerine başladığını belirtti.

Ceyhun, "7. Olağan Kongre sürecimizde 5 ilçemizin ilçe başkanlığı mülakatlarını Genel Merkezimizde gerçekleştirmiş olup Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’in olurlarıyla Merkez ilçe Başkanlığı için Fatih Oruç, Altıntaş İlçe Başkanlığı için Hakan Uşak, Aslanapa İlçe Başkanlığı için Cafer Bayrak, Gediz İlçe Başkanlığı için Mehmet Erkan, Şaphane ilçe Başkanlığı için Hasan Basri Mete’nin aday gösterilmelerine karar verilmişti. Ancak ülkemizde ve dünyada baş gösteren Covıd-19 Pandemisi sebebiyle kongre sürecimiz henüz belirlenemeyen bir tarihe ertelenmiştir. Çalışmalarımızın devam edebilmesi, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi amacıyla isimleri geçen adaylarımızın ataması Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın onayıyla gerçekleşmiştir.Buna göre Merkez İlçe Başkanlığı görevine Fatih Oruç , Altıntaş İlçe Başkanlığı görevine Hakan Uşak, Aslanapa İlçe Başkanlığı görevine Cafer Bayrak, Gediz İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Erkan ve Şaphane İlçe Başkanlığı görevine Hasan Basri Mete atanmıştır. Atamaların AK Partimize, ilçelerimize ve Kütahyamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu zamana kadar büyük bir özveri, sabır ve samimiyetle görevlerini ifa eden kıymetli dava arkadaşlarımız Muhterem Kılıç’a, Cihangir Dönmez’e, Ahmet Şahan’a, Mesut Yörük’e ve Murat Çakır’a teşekkür ediyorum" dedi.

