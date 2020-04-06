YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. AK Parti’de başkan adaylarına atama

AK Parti’de başkan adaylarına atama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.04.2020 13:51 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partilerinin Kütahya merkez, Altıntaş, Aslanapa, Şaphane ve Gediz ilçelerinin adaylarının belirlendiğini, ancak Korona virüs Covud-19 salgınından dolayı kongre tarihlerinin belirlenemediğini ifa etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partilerinin Kütahya merkez, Altıntaş, Aslanapa, Şaphane ve Gediz ilçelerinin adaylarının belirlendiğini, ancak Korona virüs Covud-19 salgınından dolayı kongre tarihlerinin belirlenemediğini ifa etti. Ceyhun, isimleri belirlenen adayların atamasının yapılarak görevlerine başladığını belirtti.
Ceyhun, "7. Olağan Kongre sürecimizde 5 ilçemizin ilçe başkanlığı mülakatlarını Genel Merkezimizde gerçekleştirmiş olup Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’in olurlarıyla Merkez ilçe Başkanlığı için Fatih Oruç, Altıntaş İlçe Başkanlığı için Hakan Uşak, Aslanapa İlçe Başkanlığı için Cafer Bayrak, Gediz İlçe Başkanlığı için Mehmet Erkan, Şaphane ilçe Başkanlığı için Hasan Basri Mete’nin aday gösterilmelerine karar verilmişti. Ancak ülkemizde ve dünyada baş gösteren Covıd-19 Pandemisi sebebiyle kongre sürecimiz henüz belirlenemeyen bir tarihe ertelenmiştir. Çalışmalarımızın devam edebilmesi, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi amacıyla isimleri geçen adaylarımızın ataması Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın onayıyla gerçekleşmiştir.Buna göre Merkez İlçe Başkanlığı görevine Fatih Oruç , Altıntaş İlçe Başkanlığı görevine Hakan Uşak, Aslanapa İlçe Başkanlığı görevine Cafer Bayrak, Gediz İlçe Başkanlığı görevine Mehmet Erkan ve Şaphane İlçe Başkanlığı görevine Hasan Basri Mete atanmıştır. Atamaların AK Partimize, ilçelerimize ve Kütahyamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu zamana kadar büyük bir özveri, sabır ve samimiyetle görevlerini ifa eden kıymetli dava arkadaşlarımız Muhterem Kılıç’a, Cihangir Dönmez’e, Ahmet Şahan’a, Mesut Yörük’e ve Murat Çakır’a teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Palladium’dan "Yakında görüşeceğiz" videosu

Palladium’dan "Yakında görüşeceğiz" videosu

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yolları 20 Mayıs'a kadar tamamlanacak

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yolları 20 Mayıs'a kadar tamamlanacak

Suya indirim hazırlığı

Suya indirim hazırlığı

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:08
İkindi
16:44
Akşam
19:36
Yatsı
20:56

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.