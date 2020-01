AK Parti’de genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş il danışma meclis toplantısı gerçekleştirildi.

100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “AK Parti Teşkilatları Türkiye’de 7. Olağan Kongre sürecine girmiş bulunmaktadır. Biz AK Parti’nin kuruluşundan beri bu davanın içinde bulunmuş bir kardeşiniz olarak, Karabük’te AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımıza, partimize yük olan değil genel merkezimize partimizin yükünü hafifletecek çalışmalar içinde bulunduk. Hem hükümetimizin yatırımlarından Karabük’e kazandırılacak hususlarda bakanlıklarda işlerimizi takip ederken teşkilat çalışmalarımıza da ara vermeden hızlı bir şekilde devam ettik. Yerel seçimlerden sonra da 6 ay sonra seçim varmış gibi köy köy, mahalle mahalle her yeri adım adım teşkilatlarımız ile beraber ziyaretler yaptık. Karabük halkının teşkilatlarımızın acı gününde acılarını, mutlu günlerinde mutluluklarını paylaştık. Kongre süreçlerinde AK Parti güçlenerek çıkmıştır, önümüzdeki kongre sürecin de de güçlenerek çıkacaktır. Şubat ayından itibaren ilçe kongrelerimize başlayacağız. Tüm bu kongre sürecimizin ülkemize ve partimize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti’nin 2023 hedefine başarıyla ulaşması için kenetlenerek çalışmalara devam edilmesi gerektiğini ifade ederek, davanın sorumluluğunun çok olduğunu ve çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini söylediler.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan Genişletilmiş İl Danışma Meclisinin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti’nin daima dinamik bir yapıda olduğunu kaydeden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Bu kutlu hareketimizde yeni görev alan veya görev değişikliği yapan teşkilat mensubu yol arkadaşlarımız bu dinamizmin birer parçasıdır. Hangi seviyede olursa olsun bu çatı altında vazife üstlenen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti, sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Bizler bir büyük davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. Türkiye nasıl binlerce yıllık devlet tarihimiz içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir” diye konuştu.

“Türkiye’de sessiz devrimler gerçekleştirdik” diyen Esgin, “Siyaseti güçlendirerek vesayete ’dur’ dedik. Milli iradenin önündeki bütün ayak oyunlarını, hileleri, tuzakları bertaraf ettik. Ülke, millet ve parti olarak çok önemli gelişmeleri yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye olarak, bu dönemde atılan adımlar, ortaya koyduğu irade, giriştiği mücadele önümüzdeki yarım asrı, hatta bir asrı biçimlendirecek öneme sahiptir. Türkiye’ye diz çöktürmek, milletimizin zihnine ve bedenine pranga vurmak için her şeyi denediler, ama hamdolsun başaramadılar. Başka bir ülkenin başında olsa asla altından kalkamayacağı nice badireyi milletimizle birlikte göğüsledik ve etkisiz hale getirdik” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’yi bölgede dışarıda bırakmaya çalışanlara karşı AK Parti olarak hak ve hukuku gasp etmeye yönelik her oyunu çok daha büyük hamlelerle boşa çıkarmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Esgin, “Suriye’den Libya’ya kadar sınırlarımız dışında attığımız adımlarda kendi güvenliğimiz ve çıkarlarımızı korumaya, dostlarımızın ve kardeşlerimizin mağduriyetini engellemeye yöneliktir.

Tarihinin hiçbir döneminde sömürge, katliam, zulüm, mazlumu ezme, güçlüye teslim olma lekesi bulunmayan bir millet olarak bize yakışan tavır neyse onu ortaya koyuyor, onu sergiliyoruz. Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir. Yürüttüğümüz mücadelede en büyük güç ve moral kaynağımız milletimizin desteğidir” dedi.

“Ülkemizin de, AK Parti’nin de kendi gündemi vardır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yıldır gündemi takip eden değil, gündem belirleyen bir hareketin mensupları olduklarını dile getiren Esgin şunları söyledi: “Türkiye güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor. Hamdolsun dünya lideri cumhurbaşkanımız sayesinde, bizim dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir sıkıntımız yoktur. Ülkemizi tehdit eden tüm hamleleri cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Sınırlarımızı taciz ediyorlar, tehditlerin kaynağına iniyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz. Dışarıdan bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar, dostluklarımızı tazeleyerek, bunu da boşa çıkartıyoruz.”

2002 yılında yıllık 70 Milyar TL yatırım yapan Türkiye’nin bugün yıllık 1 trilyonun üzerinde yatırım yapma seviyesine ulaştığını hatırlatan Esgin, “Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek, faizleri hızla düşürerek, ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz. 2020 yılı faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Simdi bir kongre sürecine giriyoruz, bu kongre sürecinde ilçelerde, illerde bu hassasiyete çok ama çok büyük önem vermemiz lazım” şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük Koordinatörü ve Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, eski İl Başkanları Ömer Ayar ve Timurçin Saylar, ilçe başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Teşkilatları, il genel ve belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.