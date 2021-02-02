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Ak Parti’de görev dağılımı yapıldı

02.02.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Ak Parti’de görev dağılımı yapıldı

AK Parti 7.

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi’nde güven tazeleyen Başkan Mehmet Emin Öz, yönetim kurluyla ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in de hazır bulunduğu toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban telekonferans katıldı.
Yönetim Kurulu Toplantısında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yoluyla katıldığı il kongresinde Türkiye’ye örnek olacak bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.
Öz: Örnek Olacak Bir Kongre Gerçekleştirdik
Kongrede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının hâkim olduğunu belirten Başkan Öz, “Pandemi sebebiyle alınan tedbirlere harfiyen uyulduğu, yardımlaşma ve güler yüzün hâkim olduğu güzel bir kongreyi geride bıraktık. Tüm teşkilatlarımız ve görevli arkadaşlarımız üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak Türkiye’ye örnek gösterilecek bir programı geride bıraktı. Bu nedenle tüm görevli arkadaşlarımıza ve katılımcılara teşekkürü bir borç biliyorum. Yeni Yönetim Kurulumuz ile birlikte Erzurum ve ülkemiz için en iyisini yapma gayreti içinde inandığımız yolda yürümeye ve çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımını yaptıklarını da belirten Başkan Öz, “Yaptığımız görev dağılımına göre; İl Siyasi Hukuki İşler Başkanlığını Turgut Mollaoğlu, İl Teşkilat Başkanlığını Yavuz Selim Turan, İl Seçim İşleri Başkanlığını Ali Tuğrul Birdal, İl Tanıtım Medya Başkanlığını Metin Barlak, İl Dış İlişkiler Başkanlığını Ethem Tanrıver, İl Sosyal Politikalar Başkanlığını Kibare Yüce, İl Yerel Yönetimler Başkanlığını Akif Hoş, İl Ekonomi İşler Başkanlığını Mevlüt Doğan, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığını Uğur Güzel, İl Mali ve İdari İşler Başkanlığını Hakan Yakut, İl Ar-Ge Başkanlığını Çetin Gözütok, İl İnsan Hakları Başkanlığını Ali Kemal Şahintürk, İl Çevre Şehir ve Kültür İşleri Başkanlığını Eyüp Tavlaşoğlu ve İl Sekreterlik Başkanlığını Ömer İncioğlu yürütecek. Arkadaşlarımıza yeni çalışma dönemimizde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

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