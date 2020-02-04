YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. AK Parti’de ilçe kongreleri başlıyor

AK Parti’de ilçe kongreleri başlıyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 04.02.2020 15:28 | Son Güncelleme

Nevşehir AK Parti Teşkilatlarında İlçe kongreleri 22 Şubat Cumartesi günü itibariyle başlıyor.AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.

AK Parti’de ilçe kongreleri başlıyor

Nevşehir AK Parti Teşkilatlarında İlçe kongreleri 22 Şubat Cumartesi günü itibariyle başlıyor.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Mustafa Rauf Yanar, 07 Ekim itibariyle başlayan 7. Olağan kongre sürecinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.
7. Olağan Kongre süreci kapsamında delege seçimleri, Belde ve İlçe Başkanlıkları atamalarının tamamlandığını belirten İl Başkanı Yanar, 22 Şubat itibariyle de ilçe kongrelerini başlatacaklarını söyledi.
Yanar, Şubat ve Mart ayları içerisinde İlçe kongrelerin tamamlayacaklarını, il kongresinin tarihinin ise ilçe kongrelerinin ardından belli olacağını ifade etti.
Kadın ve Gençlik Kolları için ise 6. Olağan kongre sürecinin işlediğini ifade eden Yanar, “7 Ekim itibariyle 7. Olağan Kongre sürecimiz başlamıştık. Kongre takvimi gereğince ilk olarak üyelerimiz delegelerimizi seçti, Genel Merkezimiz tarafından Belde ve İlçe Başkanlıklarımızın atamaları gerçekleştirildi. Şubat sonu itibariyle ise İlçe kongrelerimizi başlatıyoruz. Şubat ve Mart ayları içerisinde ilçe kongrelerimizi bitirmiş olacağız. Kadın ve Gençlik kollarımız için ise 6. Olağan kongre süreci işlemektedir. Bütün bu süreçlerden sonra ise İl kongremizin tarihi netleşecektir” dedi.
Nevşehir’de, Ak Parti’nin kongrelerinin bir şölen ve bayram havası içerisinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Yanar, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
“Geçmiş dönemlerde bütün kongrelerimizi bir şölen havası içerisinde yapmıştık. Kongrelerimiz birlik ve beraberliğin tavan yaptığı bir ortamda yapıldığından, genellikle tek liste halinde olur. Bu bir zorlama değildir. Bunu uzlaşarak yapıyoruz. Karşılıklı konuşarak ideal ölçüler içerisinde bir yönetim oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kongre sürecinde de yine bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Teşkilatlarımız ve halkımızın destekleriyle 7. Olağan kongre sürecimizi birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış içiresinde coşkuyla ifa edeceğimize inancımız tamdır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Niğde’de ilk derse Belediye Başkanı Özdemir girdi

Niğde’de ilk derse Belediye Başkanı Özdemir girdi

Nevşehir Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
13:00
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Göreme Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

Yeni TOKİ konutları için başvurular başladı

Yeni TOKİ konutları için başvurular başladı

Genç Doktor Atv Kazasında Hayatını Kaybetti

Genç Doktor Atv Kazasında Hayatını Kaybetti

Ak Parti Genel Sekreteri İpek’ten Uluer’e Ziyaret

Ak Parti Genel Sekreteri İpek’ten Uluer’e Ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.