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AK Parti’de kongre tarihi belli oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.01.2021 14:11 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti Denizli İl Kongresinin tarihi belli oldu.Geçtiğimiz aylarda yapılması planlanan ancak korona virüs salgını sebebiyle Denizli İl Kongresi ertelenmişti.

AK Parti’de kongre tarihi belli oldu

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen AK Parti Denizli İl Kongresinin tarihi belli oldu.
Geçtiğimiz aylarda yapılması planlanan ancak korona virüs salgını sebebiyle Denizli İl Kongresi ertelenmişti. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, kongre tarihine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Güngör, 7. Olağan Denizli İl Kongresi için 25 Ocak 2021 Pazartesi tarihini gösterdi. Saat ve kongre yerini önümüzdeki günlerde detaylı şekilde paylaşılacağını belirten Başkan Güngör, “Kongremiz her zamanki gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik içersinde olacaktır. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşecektir. Yapılacak olan kongremizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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