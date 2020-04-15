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AK Parti’den sanayi esnafına maske

ADANA HABERLERİ  | 15.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili ve yönetimi sanayi sitesinde esnaf ve çalışanları iş yerlerinde ziyaret ederek maske dağıttı.Sanayi sitesi esnafını tek tek gezen Başkan Bilgili korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sanayi sitesinde esnafları sosyal mesafe kurallarına uyarak ziyaret edip yaklaşık 500 maske dağıttı.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili ve yönetimi sanayi sitesinde esnaf ve çalışanları iş yerlerinde ziyaret ederek maske dağıttı.
Sanayi sitesi esnafını tek tek gezen Başkan Bilgili korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sanayi sitesinde esnafları sosyal mesafe kurallarına uyarak ziyaret edip yaklaşık 500 maske dağıttı. Başkan Bilgili, esnafın korona virüs tedbirlerini alarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Bizlerde onların ve devletimizin bu mücadelesine ilçemizde esnafımıza maske dağıtarak destek olmak istedik. Kozan’da esnaflarımız hem tedbirli hem ülke ekonomisine hem de kendi bütçelerine katkı için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Kozanlı hemşehrilerimizden zorunlu olmadıkça Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tedbirleri alması, evden çıkmamalarını rica ediyoruz. Bu zorlu günleri birlikte sosyal mesafeyi koruyarak ve kendi izolasyonumuzu sağlayarak inşallah en kısa sürede atlatırız” dedi.

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