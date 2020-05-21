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AK Parti’den Yeni Devlet Hastanesinde inceleme

BİLECİK HABERLERİ  | 21.05.2020 13:29 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Milletvekili Selim Yağcı, yüzde 95’i tamamlanan Yeni Devlet Hastanesinde inceleme yaptı.Bilecik’te 2017 Nisan ayında temelli atılan yeni Bilecik Devlet Hastanesi inşaatı, 180 işçinin çalışmasıyla tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Milletvekili Selim Yağcı, yüzde 95’i tamamlanan Yeni Devlet Hastanesinde inceleme yaptı.
Bilecik’te 2017 Nisan ayında temelli atılan yeni Bilecik Devlet Hastanesi inşaatı, 180 işçinin çalışmasıyla tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’in üstün gayretleri neticesinde inşaat çalışmaları hızlanan ve bitme aşamasına gelen 84 milyon lira maliyetli, 250 yatak kapasiteli, 57 bin 500 metrekare kapalı alanı, 8 bin 432 metrekare oturum alanı ve yatan hasta bölümü ise 6 kattan oluşan Yeni Bilecik Devlet Hastanesi bitme aşamasına geldi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Milletvekili Selim Yağcı, AK Partili ilçe, belde belediye başkanları ile birlikte Yeni Devlet Hastanesinde inceleme yaptı. Bilecik Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin’den bilgi alan AK Partililer, hastanenin yüzde 95’lik kısmının tamamlandığı söyledi.

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