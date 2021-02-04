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AK Partili Başkan’dan Rektör Bulu’ya destek: "Vandalların hakim olduğu ülke olmayacağız"

04.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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AK Partili Başkan’dan Rektör Bulu’ya destek: "Vandalların hakim olduğu ülke olmayacağız"

AK Partili Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Prof.

AK Partili Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu için yayımladığı destek mesajında, "Vandalların hakim olduğu bir ülke olmayacağız, buna fırsat vermeyeceğiz" dedi.
Kırıkkaleli Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasının ardından marjinal gruplar tarafından üniversite önünde bir takım eylemler yapıldı. Sosyal medyadan da rektöre karşı linç kampanyası yürütüldü.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da sosyal medya hesabından Boğaziçi protestolarına ilişkin açıklama yaptı.

"Tekrar gezi hayali kuranlar başaramayacaklar"
#MelihBuluYalnızDeğildir başlıklı etiketiyle destek mesajı yayımlayan Saygılı, "İdeolojik değil bilimsel yaklaşım ve hedefleri ortaya koyan, Kırıkkaleli hemşerimiz Melih Bulu yalnız değildir yanında ve destekçisiyiz. Vandalların hakim olduğu bir ülke olmayacağız, buna fırsat vermeyeceğiz. Tekrar gezi hayali kuranlar başaramayacaklar” ifadesini kullandı.

AK Partili Başkan’dan Rektör Bulu’ya destek:

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