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AK Parti’li Baybatur’dan CHP’li Özel’e üzüm yanıtı

MANİSA HABERLERİ  | 18.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde üzüm üreticisinin açıklanan fiyattan memnun olmadığı yönündeki iddiasına yanıt AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’dan geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde üzüm üreticisinin açıklanan fiyattan memnun olmadığı yönündeki iddiasına yanıt AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’dan geldi. Özel’e bir işletmeye değil de üreticilerin memnuniyetlerini duyacağı alım merkezlerini ve ziraat odalarını ziyaret etmesini tavsiye eden Baybatur, “Başta üreticilerimiz olmak üzere ülke menfaatine katkı sağlayacak müdahale alımlarının itibarsızlaştırılmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun Aşağı Çobanisa’daki üzüm alım merkezine giden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, üzüm üreticileri, TMO yetkilileri ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk’le bir araya geldi. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan Baybatur, alım fiyatı açıklanmadan önce İzmir Borsası’nda 10,5 liradan işlem gören kuru üzümün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin kuru üzüm alım fiyatını 12,5 lira olarak açıklaması sonrası arttığına dikkat çekti. Bakan Pakdemirli’nin açıkladığı fiyatın üzüm üreticisinde olağanüstü bir memnuniyet sağladığını ve bu memnuniyetin sahada da bizzat gözlemlendiğini belirten Baybatur, 8 TMO alım noktası, 8 TARİŞ alım noktası ve 2 Ticaret Borsası olmak üzere toplam 18 noktada alım faaliyetinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Fiyatın açıklandığı günlerde Alaşehir ve Salihli’de oluşan yoğunluğun günlük alım kapasitesinin 2 katına çıkartılmasıyla azaltıldığını kaydeden Baybatur, ”Ayrıca üreticilerimiz tek tek aranarak kısa sürede ürünlerini teslim etmesi sağlanmıştır. Alım noktalarında doğrudan üreticilerimizden yapılan alımlara ilave olarak ihracat fiyatlarının yükseltilmesi amacıyla İzmir Ticaret Borsası’nda da alımlara başlanmış ve borsa fiyatları yükseltilmiştir. Ürün bedeli ödemeleri, 10 günden haftanın her Cuma günü yapılarak daha kısa sürede üreticimize ödeme imkanı sağlanmıştır” dedi.
TMO’nun tüm ürünlerde olduğu gibi kuru üzüm alımlarında da belirlenen kalite kriterleri ve satın alma şartları çerçevesinde ürün alımı yaptığını ifade eden Baybatur, şu ana kadar alımı yapılan kuru üzümlerin yüzde 43’ünün 9 numara (12,5 TL), yüzde 55’inin 8 numara (12 TL) ve yüzde 2’sinin ise 7 numara (11,5 TL) fiyatla satın alındığını söyledi.
TMO tarafından satın alınan ürünlerin yüzde 98’inin 12,5 ve 12,0 TL fiyatla satın alındığını vurgulayan Baybatur, “Yapılan müdahale ile ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan kuru üzüme değer kazandırarak üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmesini ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlanmasını hedefliyoruz. Bu nedenle başta üreticilerimiz olmak üzere ülke menfaatine katkı sağlayacak bu müdahalenin itibarsızlaştırılmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.
Üzümcünün mutluluğundan mutlu olamayan, üzümcünün memnuniyetinden memnun olamayanların olduğuna işaret eden Baybatur, CHP Grup Başkanvekili Özel’e de seslenerek, bir işletmeye değil de üreticilerin memnuniyetlerini duyacağı alım merkezlerini ve ziraat odalarını ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.

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