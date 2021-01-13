AK Parti’li Bilen: "Kentsel dönüşüm projesi Manisa için hayati, aynı zamanda tarihi bir projedir"

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Belediyesinin 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili olarak, "Kentsel dönüşüm projesi Manisa için hayati, aynı zamanda tarihi bir projedir. Böyle bir imkanın bir daha gelmesi çok zordur. Manisa tarihinde, bu projeyi hayata geçiren insanlar, hayırla, dua ile anılacaklardır" dedi.

AK Parti’li Bilen, Şehzadeler Belediyesinin, Bayındırlık, Kocatepe, İshakçelebi, Dilşikar ve Gediz mahallesinin bir bölümünü içerisine alan kentsel dönüşüm projesine ilişkin CHP’nin yaptığı eleştirilere cevap verdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bilen, "Şehzadeler ilçemizde, Bayındırlık, Kocatepe, İshakçelebi, Dilşikar ve Gediz mahallesinin bir bölümünü içerisine alan kentsel dönüşüm projemizle ilgili olarak CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in açıklamalarını takip ettik. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in çok büyük gayretleriyle, Manisa milletvekillerimizin, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un ve bütün bu kapsamda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hükümetimiz tarafından yürüyen bu proje ile ilgili olarak, içerisinde ’rantsal dönüşüm’ gibi çirkin kelimelerin geçtiği açıklamayı kabul etmemiz asla mümkün değildir. Eğer bu projede bir rant varsa, bu rant halkımızın rantıdır. Belediyemizin bu bölgede bir tek konutu olmadığı gibi, kendi arsalarını da bedelsiz olarak bu projeye dahil etmiştir. Herkesin bilmesi gereken bir şey de şudur ki; bu proje en başından beri büyük bir şeffaflıkla yürütülmekte, sürecin her aşamasında gerek halkımız, gerek CHP’nin de içinde bulunduğu siyasi partiler, muhtarlarımız, STK’larımız belediye başkanımız Ömer Faruk Çelik tarafından düzenlenen toplantılarla bilgilendirilmektedir. Proje kapsamında vatandaşın elinde bulunan ev ve arsalara en yüksek değerler biçilmekte, karşılığında da piyasa koşullarının yaklaşık yüzde 50 altında, içinde cami, taziye evi, otopark, çocuk parkı gibi sosyal donatılarında olduğu ucuz konut imkanı sunulmaktadır. Kentsel dönüşüm projesi Manisa için hayati, aynı zamanda tarihi bir projedir. Böyle bir imkanın bir daha gelmesi çok zordur. Manisa tarihinde, bu projeyi hayata geçiren insanlar, hayırla, dua ile anılacaklardır. Manisa’nın 50 yıllık problemi haline gelen, dar sokakları nedeniyle altyapı hizmetlerinin sağlıklı olarak yapılamadığı, bu bölgede bulunan evlerin ekonomik ömürleri tamamlanmış veya tamamlanmak üzeredir. Yıllardır bu bölgede oturan insanlar çile çekmektedirler. Ambulansın, itfaiye aracının girmediği, bu bölgede, hemşerilerimiz yıllardır büyük zorluklar içinde yaşamaktadırlar. Bizim derdimiz tamamen, bu bölgedeki insanlarımıza sağlıklı yaşanabilir estetik bir mahalle ortamını sunmak, ve hak ettikleri en güzel evlerde yaşamalarını sağlamaktır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kentsel dönüşüm projemize, TOKİ eliyle 500 milyon TL civarında devlet katkısı bulunmaktadır. Bugün bırakın ilçe belediyelerini, büyükşehir belediyelerinin bile, bütçesini aşacak, ve uygulayamayacağı bir projeyi konuşuyoruz. İşte bu bile tek başına AK Parti’nin sosyal devlet anlayışının en güzel örneğidir" ifadelerini kullandı.