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AK Partili Bülent Aksakal: "Ayrıştırmacı değil bütünleştirici olacağız"

İZMİR HABERLERİ  | 13.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı Bülent Aksakal, yönetim kurulu ile göreve başladıkları yaklaşık 2 ay gibi kısa sürede, pandemi ve Ramazan ayında yaptıkları faaliyetleri anlattı.

AK Partili Bülent Aksakal: "Ayrıştırmacı değil bütünleştirici olacağız"

Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı Bülent Aksakal, yönetim kurulu ile göreve başladıkları yaklaşık 2 ay gibi kısa sürede, pandemi ve Ramazan ayında yaptıkları faaliyetleri anlattı. Aksakal, "Biz millete hizmet ederken ayrıştırıcı, ötekileştirici, dışlayıcı bir şekilde değil, bilakis birleştirici, bütünleştirici bir tutum içerisinde olacağız" dedi.
Kemalpaşa AK Parti İlçe Başkanı Bülent Aksakal, göreve gelmesinin ardından yönetim kurulu ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pandemi sürecindeki gelişmelere göre genel merkezden gelecek talimatlar doğrultusunda kendi ilçesi de dahil olmak üzere kongresi yapılamayan ilçelerin kongresinin yapılacağını ifade eden Başkan Aksakal, "Bu doğrultuda başta genel merkezimiz olmak üzere il başkanlığımızın kararı gereğince kongre sürecini de birlik ve beraberlik içerisinde, hiçbir sıkıntıya mahal vermeden geçirmek için bütünleştirici bir anlayış ile gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Birleştirici ve bütünleştirici bir tutum içerisinde olacağız"
Kemalpaşa için yapılacak ne varsa ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade eden Aksakal, "Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile ‘Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.’ Bu doğrultuda Kemalpaşa ve Kemalpaşalılar için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden tüm samimiyetimizle çalışmaya başladık ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz millete hizmet ederken ayrıştırıcı, ötekileştirici, dışlayıcı bir şekilde değil, bilakis birleştirici, bütünleştirici bir tutum içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti’nin bir ekip hareketi, bir gönül hareketi, bir ortak akıl hareketi olarak ortaya çıktığını dile getiren Başkan Aksakal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Görev süremiz boyunca bunun idrakinde olarak yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve yol arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet edeceğiz. Göreve başladığımız günden bugüne; yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte hem Ramazan ayı dolayısıyla hem de pandemi salgını nedeni ile ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına gerek kaymakamlığımız, gerek il başkanlığımız gerekse milletvekillerimizin destekleri ile yardım faaliyetlerinde bulunduk. Tespit edilen ve partimizde kaydı olan vatandaşlarımızı birebir ziyaret edip, hem gönüllere girdik hem de ihtiyaçlarını bir nebze olsun gidermeye çalıştık. Mahalle ziyaretleri gerçekleştirmeye ve hemşehrilerimizin beklentilerini de dinlemeye devam ediyoruz. Pandemi nedeni ile bir süre faaliyetlerine ara veren berber ve kuaför esnaflarımızı ziyaret edip, kendilerine hijyen paketleri dağıttık. Mahalle Başkanlarımızla bir araya gelip, hem Tarım ve Orman Bakanımızın mektuplarını ilettik hem de maske ihtiyaçlarını giderdik. En önemlisi Cumhurbaşkanımızın gönderdiği hijyen paketlerini 65 yaş ve üstü büyüklerimize takdim ettik. Yeni normalleşme döneminde de esnaf ve vatandaş ziyaretlerimizi sürdürüyor, milletimizin beklentilerini ve isteklerini tek tek not alarak imkanlar dahilinde gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AK Partili Bülent Aksakal:

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