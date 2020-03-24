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AK Parti’li Bünül: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

ADANA HABERLERİ  | 24.03.2020 13:50 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, "Genel Merkezimizin belirleyeceği kongre takvimi sürecine kadar aynı anlayış ve aşkla hizmete, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.Bünül, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe kongrelerinin ertelendiğini hatırlatarak, "Son günlerde hem dünya hem de ülkemiz zor bir dönemden geçiyor.

AK Parti’li Bünül: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz"

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, "Genel Merkezimizin belirleyeceği kongre takvimi sürecine kadar aynı anlayış ve aşkla hizmete, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.
Bünül, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe kongrelerinin ertelendiğini hatırlatarak, "Son günlerde hem dünya hem de ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Ama inanıyorum ki ümmetin umudu, milletin lideri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, geçmişteki zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi inşallah bu zorlukların da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.
7. olağan kongre süreçlerinde 15 ilçenin 12’sinin başkan adaylarının belirlendiğini söyleyen Bünül, şöyle devam etti:
"İmamoğlu, Karaisalı, Karataş ve Yumurtalık ilçelerinin mevcut başkanları Genel Merkezimiz tarafından yenilendi. 4 ilçenin mevcut başkanları Genel Merkezimiz tarafından belirlenen kongre takvimlerinden 20 gün önce sosyal medya hesaplarından 7. olağan kongrede aday olmayacaklarını duyurdular. Daha önce İdlib’teki hain saldırı sonucu 33 şehit verdiğimiz hafta ve geçtiğimiz hafta korona virüs nedeniyle Saimbeyli, Tufanbeyli ve Feke ilçe kongreleri 2 defa ertelendi. Bunların yanında adayları belirlenmeyen Ceyhan, Yüreğir ve Seyhan ilçelerimizin 7. olağan ilçe kongreleri Genel Merkezimizin aldığı karar doğrultusunda ertelendi. Kongreler partiler için önemlidir. Fakat, AK Parti kadroları için daha önemlidir. Çünkü biz her kongre döneminde yenileniyor, ilk günkü heyecan ve aşkla yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Bizde bayrak yarışı vardır. AK Parti bayrağını devralan, her daim daha ileriye daha yükseğe çıkarma amacıyla çalışır."
Muhammed İslam Bünül, Ak kadrolarla birlikte, büyük bir heyecan ve gururla devraldığı görevi 15 aydır arkadaşlarıyla birlikte yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Sahip olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübe ile hizmet aşkıyla yürüttüğümüz görev, seçimlerle sınırlı kalmamış, esnaf, hasta, taziye, kahvehane ve mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızın yanında olduk, dertlerini dinledik, sıkıntılarını giderdik. Genel Merkezimizin belirleyeceği kongre takvimi sürecine kadar da aynı anlayış ve aşkla hizmete, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Çünkü, AK Parti’li olmak makamların çok üstündedir."

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