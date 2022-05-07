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AK Parti'li Çelik, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nde konuştu:

07.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu ülkede ne bir gerilim siyasetine ne fitne çıkarılmasına ne insanlarımız arasında kin ve nefret tohumları ekilmesine asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz. Yolumuza birlik, dirlik ve kardeşlik içinde devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ülkede gerilim siyasetine, fitne çıkarılmasına, insanlar arasında kin ve nefret tohumları ekilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Yolumuza birlik, dirlik ve kardeşlik içinde devam edeceğiz." dedi.

Çelik, Adana'da 18'incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Kardeşlik Göçü Kortej Yürüyüşü öncesi Turgut Özal Bulvarı'nda yaptığı konuşmada, Türkmen Şenliği'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu geleneksel şölen kapsamında yürüyüş yaptıklarını dile getiren Çelik, bu şekilde Yörük Türkmen geleneği olan kışlaktan yaylaya geçişi canlandırdıklarını söyledi.

Çelik, birlik mesajı verme açısından çok büyük öneme sahip olan bu yürüyüşün Hoca Ahmet Yesevi'nin dirliğe ve birliğe verdiği önemin tekrar canlandırılması anlamına geldiğini ifade etti.

Adana'da bu yürüyüşün, birliğin ve dirliğin gerçekleşmesinin çok büyük önemi olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu birlik, dirlik, hikmet, sohbet, ahlak mesajı, ülkemizde gerilim siyasetinin üretilmeye, birtakım fay hatlarının tetiklenmeye, nefret siyasetinin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde bizim bağışıklığımızın bu tip hastalıklara karşı birlik ve dirlik temelinde ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren bir mesajdır. Ülkemizdeki birtakım fay hatlarını tetiklemeye çalışarak kin ve nefret tohumları ekmeye kalkanlara karşı Hoca Ahmet Yesevi'nin mesajıyla sesleniyoruz. Birlik ve dirlik mesajıyla bugün burada toplandık. Bu yürüyüşle birlikte hikmet, sohbet, ahlak diyerekten bu mesajı vereceğiz. Atatürk'ün dediği gibi, 'Toroslarda bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa korkacak bir şey yoktur.' demişti, gördüğünüz gibi bütün Yörükler bütün Türkmenler burada. Yörük çadırlarını, Yörük Türkmenlerini, Yörük ve Türkmen obalarını temsilen burada bayrakları görüyorsunuz. Hemen Türk bayrağımızın arkasında bu bütün coğrafyamıza, bölgemize, ülkemizin her tarafına verilen bir mesajdır. Birlik, dirlik mesajıdır. Yörük Türkmen geleneğinin, Türkistan'dan bu tarafa yaşayan bu geleneğin yeniden canlandırılmasıdır. İnsanımızın mayasına bir kere daha selam durmaktır."

Çelik, birliğin önemini yineleyerek, "Bu ülkede ne bir gerilim siyasetine ne fitne çıkarılmasına ne insanlarımız arasında kin ve nefret tohumları ekilmesine asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz. Yolumuza birlik, dirlik ve kardeşlik içinde devam edeceğiz. Burada herkes, Hoca Ahmet Yesevi'nin mesajlarının altında toplandı." dedi.

Konuşmaların ardından Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililer, temsili göç yürüyüşü kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Otağı'na kadar yürüdü.

Türk cumhuriyetlerinden gelen konuklar yürüyüşe ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla katıldı. Yörükler de yürüyüşte develeri ve yöresel kıyafetleriyle yer aldı.

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