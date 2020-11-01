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AK Partili Çokal gençlerle pedal çevirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 01.11.2020 14:53 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya Milletvekili Dr.

AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, gençlerle bir araya gelerek bisiklet sürdü. AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ve AK Parti Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Kemal Öz’ün de yer aldığı grup, bisikletleri ile ilçede tur attı.
Gençlerle farklı etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Dr. Tuba Vural Çokal: “Bugün ani gelişti. Gençlerimizle sohbet ederken bir araya gelmeye, birlikte pedal çevirerek Manavgatımızı gezmeye karar verdik. Bundan sonra da gençlerimiz ile bir araya geleceğiz. Yapacağımız etkinlikleri gençlerden gelen taleplere göre planlayacağız. Bundan sonraki programlarımızı önceden duyuracağız. Bizimle olmak isteyen herkesi davet edeceğiz.” diye konuştu.

Gençlerle etkinlikler devam edecek
Gençlerin isteklerini yakından takip ettiklerini ve fikirlerine önem verdiklerini dile getiren Dr. Tuba Vural Çokal: “Manavgat’ta çok genç bir ekip var. AK Parti İlçe Başkanımız sayın Yusuf Halimoğlu genç ve çalışkan bir arkadaşımız. Gençlik kolları kongremizi cumartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Önceliğimiz olan gençlerimize yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Manavgatlı gençlere ‘Genç Ofisi’ kazandırdık. İlçe Başkanımızın ve Gençlik Spor İlçe Müdürümüzün çalışmaları ile projemizi onaylattık. Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açacağımız ‘Genç Ofis’ öğrencilerimizin dersleri dışındaki sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak. Genç Ofis’te Müzik Atölyesi, Resim Atölyesi, Kişisel Gelişim Atölyesi ve Mavi Oda kurulacak. Yıl boyunca öğrencilerimiz için gençlik faaliyetleri, sanatsal yarışmalar, kamplar, bilimsel, sosyal, kültürel etkinlikler düzenlenecek.” dedi.
Manavgat’a gençler ve çocuklar için bir yüzme havuzu kazandıracaklarını kaydeden Dr. Tuba Vural Çokal şöyle devam etti: “Manavgat’ın en önemli eksiklerinden biri yüzme havuzu. Bu eksikliği gidermek için milletvekili arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize ve İlçe Başkanımıza teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Birlik beraberlik ve uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya ile ilgili, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm ilçelerimiz ile ilgili konulara büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor, vatandaşlarımıza yeni hizmetler kazandırmak için gayret ediyoruz”

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