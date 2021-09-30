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AK Parti'li Dağ, Samsun'da basın mensuplarıyla buluştu:

30.09.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnternet siteleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Henüz ete kemiğe bürünmüş değil ama değişik mecralardan, bu konuda görevi olan mecralardan bilgilendirmeleri aldık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnternet siteleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Henüz ete kemiğe bürünmüş değil ama değişik mecralardan, bu konuda görevi olan mecralardan bilgilendirmeleri aldık." dedi.

Dağ, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır'ı ziyaret etti.

Gelecek yıl Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'in kente ve bölgeye büyük katkılar sunacağına inandığını belirten Dağ, hayırlı olması temennisinde bulundu. İnternet gazeteciliği konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Dağ, "İnternet siteleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Henüz ete kemiğe bürünmüş değil ama değişik mecralardan, bu konuda görevi olan mecralardan bilgilendirmeleri aldık. Bu konu gerçekten düzenlemeye ihtiyaç olan bir konu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her ilinden bu konuda talep ve sorular aldıklarını aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"Bu istekler doğrultusunda bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini bizler de düşünüyoruz. Bu alanda teknik imkanlar el verdiği sürece bu mecrada çalışanların da diğer mecraların çalışanlarıyla aynı hak ve yetkilerde olması, aynı gelir durumunu elde etmesi, aynı yükümlülüklerde bulunması önemli olacaktır. Bu konudaki sivil toplum kuruluşlarından yapmış oldukları çalışmaların ve istemiş oldukları çerçevenin bize iletilmesi gerektiğini, Meclis'e iletilmesi gerektiğini, diğer kurumlarımıza iletilmesini ifade ettik. Onlardan gelenler, bizim çalışmamızla inşallah önce komisyonda değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra kabinedeki ilgili bakanlarla görüşülecek. Sonra Meclis'te diğer gruplarla bu görüşmeyi yapacağız. İnşallah Meclis'e bunun intikalini sağlayacağız. Yani şu anda bu konuyla ilgili somut adım atmış vaziyetteyiz."

Çalışmaların Meclis'te yürütüldüğünü, kendilerinin de bu çalışmalara destek verdiğini anlatan Dağ, herkesin memnun olacağı, dört dörtlük bir çalışma ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Dağ, yerel televizyonların uydu ücretleri konusunda da talep aldıklarına dikkati çekerek "Şu anda RTÜK, TÜRKSAT'a o çerçeveyi göndermiş vaziyette. TÜRKSAT ile yaptığımız görüşmeler boyutunda karar vermesini bekliyoruz. Bunu da takip ediyoruz. Bizim için siyaset, siyasette olanlar açısından medya, yapmış olduğumuz işlerin tanıtımı anlamında önemli bir mecra olarak bulunuyor. Biz de medya ile ilişkilerimizi karşılıklı sevgi çerçevesinde kurmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da TEKNOFEST'in gelecek yıl Samsun'da düzenlenecek olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

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