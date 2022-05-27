AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da gündemi değerlendirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Ala, Bursa'da Yıldırım Belediyesince inşa ettirilen Balaban Mesire Alanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına değinen Ala, şöyle konuştu:

"Eğer bir ihanet yoksa bir cehalettir. Ben bu tür konuşmalarda kişisel olarak eleştirilere fazla itibar etmem, fazla onları dile getirmem ama bir ülke meselesi haline gelmişse onu da söylemeden geçemem. Dışarıdan, 193 ülkeden, Türkiye dışından herhangi bir ülkeden Türkiye'ye bakan insan Türkiye'de bu işler olurken Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, bu kadar badireyi atlatmış Cumhurbaşkanı'na, bu kadar işi başarmış bir kadronun liderine, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı'na 'Kaçacak' diyor. Arkasından iki ülke arasındaki sivil toplum örgütlerinin birbirlerine yaptığı yardımlaşmayı gerekçe gösteriyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanına 'Kaçacak' demek, o ülkeye suikast düzenlemektir. Böyle bir şey olabilir mi?"

Efkan Ala, siyasetçinin yaptığı her işin ülkeye getirisi ya da maliyetinin olduğunu söyledi.

Herkesin ciddi olması gerektiğini belirten Ala, "Tuluat oynatmıyoruz. Biz sanatçıları izleriz, saygı duyarız ama siyaset alanı her bir cümlenin getirisinin ya da maliyetinin 85 milyona mal olduğu bir alandır. Yanlış bir şey söylerseniz, yaparsanız bilin ki onun maliyetini 85 milyon öder. Doğru bir iş yaparsanız onun getirisini bütün millet paylaşır. Onun için 'İş bilmiyor, söz bilmiyorsanız lütfen biraz ciddiyet.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da böyle güzel bir alanın Yıldırım halkına hayırlı olmasını dileyerek, "İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket edildiği zaman vücuda getirilen eser de ona göre kıymet kazanıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaklaşık 50 dönümlük bir alanın Bursa'ya kazandırıldığını anlattı.

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temelinin pazar günü atılacağını hatırlatan Aktaş, "Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden birinin temeli atılacak ama bu iftiracı zihniyet, bu yaftacı anlayış, 'Bu millete millet bahçesi lazım değil, yeşil lazım değil, burayı ranta açın.' hesabını yapıyor. Velhasıl amaçları AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı'nı lekelemek ama bu yafta, bu leke asla tutmayacak." diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da "Yeşil Bursa"ya yakışan bir alan oluşturduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek Balaban Mesire Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

