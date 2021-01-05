AK Partili gençlerden Başkan Gürkan’a ziyaret

AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ve ilçe gençlik kolları başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Ömer Akın ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “AK Parti olarak 13 ilçemizde kongrelerimizi tamamladık. Göreve yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Sayın Başkanımızın gençlere ve gençliğe verdiği değeri biliyoruz. Bu konuda da kendisini takdir ediyoruz” dedi.

AK Parti çalışmalarının ve belediye çalışmalarının tanıtımında gençliğin büyük rol oynadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Gençlerimiz göreve yeni başlamışlar. Gençlerimiz bulundukları ilçede tutum, davranış ve ahlaklarıyla bir rol model olacaklar. Toplumda örnek kişilik sergileyecekler. Bu örnek kişilikle AK Parti gençleri olarak herkesin imreneceği gençleri birlikte yetiştireceğiz. Bizim amacımız Türkiye’de milli ve yerli gençlerimizin gerçekten milli değerlerimize bağlı olarak yetişmelerini sağlamak. Mevlana’nın dediği gibi ‘Göründüğümüz gibi olacağız, olduğumuz gibi de görüneceğiz.’ Gençlerimiz bulundukları ilçelerde bu felsefeye dikkat edecekler. Hal ve hareketlerine, tutum ve davranışlarını sergileyecekler. Gelecek gençlerimizdedir. Gençlerimizi ne kadar güzel ve iyi yetiştirirsek yarınımız güven altında olur. Ayrıca gerek parti çalışmalarımızda gerek belediye çalışmalarımızda olsun yapılan hizmetlerin tanıtımı ve paylaşımı noktasında kendi üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Gençlerimizin başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Gençlerimize desteklerimiz her zaman devam edecektir” diye konuştu.

