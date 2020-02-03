AK Partili Kandemir: "Kim bu memleketin evlatlarına el uzatırsa bedelini misliyle öder"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Kim bu ülkeye, bu memlekete, bu memleketin evlatlarına el uzatırsa bedelini misliyle öder." dedi.

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığınca parti binasında düzenlenen teşkilat buluşmasına katılan Kandemir, Türkiye'nin çetin imtihanlardan, sıkıntılı zamanlardan geçerek bu günlere geldiğini belirtti.

"İdlib'de yaşananları hep beraber müşahede ettik, şehitlerimiz var, Rabbimizden rahmet diliyoruz" diyen Kandemir, "Bizim devletimiz güçlüdür, bizim devletimiz öyle eskisi gibi kötülük yapanların yanına kar kaldığı dönemleri geride bıraktı. Kim bu ülkeye, bu memlekete, bu memleketin evlatlarına el uzatırsa bedelini misliyle öder." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:

"Bizim huzurumuza, barışımıza, kardeşliğimize kim elini uzatırsa misliyle bedelini ödetmek, gereğini yapmak bizim boynumuzun borcu. Hem sivil iradeyle hem askeri bürokrasiyle bir millet hep beraber el ele, kol kola gereğini yaptı ve bundan sonra da yapacaktır. Bu mücadeleyi anlamayanlar, bulandırmak isteyenler olacaktır. Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Irak'ta Türkiye'nin verdiği mücadelenin ne olduğunu esasında bilenler fakat bulandırmak isteyenler karşımızdaki muhalefet bloku, mutlaka yalanlar uyduracak, bir şeyler fısıldayacak, bu yalanlar üzerinden bir algı oluşturmak isteyecektir."