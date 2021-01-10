AK Parti’li Kartal’dan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Milletvekili İrfan Kartal, mesajında, “Şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünyadaki gelişmeleri doğru analiz edebilen, halkımızı objektif bilgilendirmeyi kendisine ilke edinmiş basın mensuplarımızın varlığı, kamuoyunun sağlıklı bir şekilde oluşmasının en önemli unsurlarından biridir. Milletimizin gözü, kulağı ve sesi olan basın mensuplarımız, aynı zamanda ülke demokrasimizin vazgeçilmez parçalarıdır. Ülkemizin ve şehrimizin kıymetli basın mensupları, coğrafyamızın dününü, bugününü ve ihtiyaçlarını iyi bilen birbirinden kıymetli meslek mensuplarından oluşmaktadır. Bu sebeple bizler de basın mensuplarımızın yaklaşımları, öngörüleri ve önerilerini her zaman dikkate almaktayız. Basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin görevlerini yerine getirebilmek adına gösterdikleri çabalarını her zaman tebrik ve takdir ettiğimiz basın mensuplarımızın, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.



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