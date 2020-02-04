YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. AK Partili meclis üyeleri grup toplantısını yaptı

AK Partili meclis üyeleri grup toplantısını yaptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.02.2020 18:57 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Genel Meclis Şubat ayı grup toplantısı AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleşti.İl Özel İdare Genel Sekreterliği binasında gerçekleşen grup toplantısına İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan ve AK Parti il genel meclis üyeleri katıldı.Konuşmasının başında Suriye rejimi unsurlarınca İdlib’de ki gözlem noktalarına gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerlere de rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileyen Başkan Dağtekin “İdlib’de şehit olan askerlerimizin acısını derin bir şekilde hissederken, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gerçeklerini ve bu zor süreçleri çok iyi değerlendirmek durumundayız.

AK Partili meclis üyeleri grup toplantısını yaptı

Adıyaman İl Genel Meclis Şubat ayı grup toplantısı AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleşti.
İl Özel İdare Genel Sekreterliği binasında gerçekleşen grup toplantısına İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan ve AK Parti il genel meclis üyeleri katıldı.
Konuşmasının başında Suriye rejimi unsurlarınca İdlib’de ki gözlem noktalarına gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerlere de rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileyen Başkan Dağtekin “İdlib’de şehit olan askerlerimizin acısını derin bir şekilde hissederken, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gerçeklerini ve bu zor süreçleri çok iyi değerlendirmek durumundayız. Suriye’de nihai çözüm bulunana kadar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Suriye’nin bu bölgelerindeki varlığımızı en güçlü şekilde sonuna kadar sürdüreceğiz. Şehitlerimize tekrardan Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
İl Genel Meclisi’nin gündemindeki konulara da değinen Başkan Dağtekin, yaptıkları bir anket çalışmasında vatandaşların memnuniyet oranının oldukça yüksek olduğunu belirterek “ Öncelikle birbirimizin yükünü hafifletmek için büyük gayret göstermemiz gerekiyor. İl Genel Meclis Üyelerimizin saha çalışmalarında ortaya koyduğu performans, yaptığımız kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Allah’a hamd olsun, demek ki bir gayret ortaya konursa bunun da halkımızda hemen bir karşılığı olabiliyor. Marifet iltifata tabidir. Yani güzel işler ortaya konduğunda teşekkür etmeyi, hakkı teslim etmeyi bileceğiz. Bu vesile ile başta İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan olmak üzere tüm İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ankara’da, genişletilmiş il başkanları toplantısına ilişkin bilgilendirme de yapan Başkan Dağtekin “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında tüm dünyaya seslendi. Hele hele Kudüs konusunu dile getirdiğinde tüm İslam alemine yani 1 milyar 700 milyon nüfuslu Ümmeti Muhammed’e seslendi. Aslında biz bir dünya lideri, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkarken aynı zamanda mazlum coğrafyanın, İslam ümmetinin tamamına sahip çıkıyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin bütün yükü, Cumhurbaşkanının omuzlarında. Bu yükü hafifletmeyenler hem bu dünyada hem ahirette hesabını veremezler. Dolayısıyla başımız dik, gözümüz pek, tüm eksiklikleri görüp ‘bunları ben düzeltebilirim’ iradesini ortaya koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Açıklamanın ardından grup toplantısının basına kapalı bölüme geçildi.

AK Partili meclis üyeleri grup toplantısını yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:22
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:17

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Deniz Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Aksa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştı

Yeni Mahalle sakinleri sorunlarını Başkan Kılınç’la paylaştı

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.