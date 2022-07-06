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  4. AK Parti'li Özhaseki, partisinin önceki dönem belediye başkanları toplantısında konuştu:

AK Parti'li Özhaseki, partisinin önceki dönem belediye başkanları toplantısında konuştu:

06.07.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi. Hepimiz biliyoruz ki bu seçim, tüm dünya mazlumlarının seçimi, yıllarca emek verdiğimiz kazanımlarımızın berhava edilmemesi seçimi"

AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2023 seçimlerinin arifesinde olunduğunu dile getirerek, "Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi. Hepimiz biliyoruz ki bu seçim, tüm dünya mazlumlarının seçimi, yıllarca emek verdiğimiz kazanımlarımızın berhava edilmemesi seçimi." dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen "AK Parti'nin Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Zor ve önemli bir seçimin arifesinde olunduğunu belirten Özhaseki, "Bu seçim, ne sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi ne sadece Türkiye seçimi. Hepimiz biliyoruz ki bu seçim, tüm dünya mazlumlarının seçimi, yıllarca emek verdiğimiz kazanımlarımızın berhava edilmemesi seçimi. Bu seçim, bir tarafta Ayasofya'nın, Mavi Vatanın, bir tarafta Azerbaycan'ın, Myanmar’daki kardeşlerimizin ve Filistin'in seçimi; bir taraftan da ölüm döşeğindeyken sizlere 'Lütfen Bosna Hersek'i bir kız kardeşiniz gibi kabul edin. Size onu emanet ediyorum.' diyen Aliya İzzetbegoviç'in seçimi olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

İmam-ı Şafi'ye, "Ahir zamanda fitne zuhur ettiğinde hak ehlini nasıl buluruz?" diye sorulduğunda yanıt olarak, "Düşman oklarını takip edin, o oklar kime gidiyorsa hak ehli odur." dediğini aktaran Özhaseki, şöyle konuştu:

"Özellikle batı aleminde ve okyanus ötesindeki dost ve müttefik olduğunu söyleyen ama Türkiye aleyhine her türlü faaliyette bulunan ülkeler acaba bu ülkenin başında kimi görmek istemiyorlar, onların okları kime çevrilmiş vaziyette? Ülke içerisinde PKK'lı katillerinin okları kime çevrilmiş vaziyette? FETÖ artıklarının okları kime çevrilmiş vaziyette? DHKP-C'nin, DEAŞ'ın okları kime çevrilmiş vaziyette? Hatta seçimle geldiğini söyleyip Meclis’te oturan, sıcak koltuklarda oturduğu yerde bir gün olsun yerli ve milli olamayan, değerlerimizi tahrip için elinden gelen ne varsa üstü kapalı vaziyette yapan insanların, muhalefettekilerin birçoğunun okları kime çevrilmiş vaziyette? Evet okları Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş vaziyette. Ama Allah için biz onu seviyoruz, verdiği mücadeleden dolayı seviyoruz, yol arkadaşlığı yapmaktan, ona yardımcı olabilmekten ayrıca şeref ve onur duyuyoruz. Bu kadar şer oklarının hedefinde ve odağında olan bir Anadolu evladını, bir memleket sevdalısını asla yalnız bırakmayacağız bundan herkes emin olsun."

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