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AK Partili Sağlar, “Gece gündüz çalışacağız”

BİNGÖL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Görevi yeni devralan AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, “Teşkilat mensuplarımızla birlikte davamızı daha ileriye götürmek, başarı bayrağımızı daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağız” dedi.AK Parti Bingöl İl Başkanlığı’na atanan Haşim Sağlar,görevine başladı.

AK Partili Sağlar, “Gece gündüz çalışacağız”

Görevi yeni devralan AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, “Teşkilat mensuplarımızla birlikte davamızı daha ileriye götürmek, başarı bayrağımızı daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağız” dedi.
AK Parti Bingöl İl Başkanlığı’na atanan Haşim Sağlar,görevine başladı. Sağlar, düzenlediği basın toplantısı ile bilgi verdi.
Sağlar açıklamasında, “Partimize ve ilimize hizmet yolunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her alanda belirttiği hedeflere doğru ilerlememiz için siz değerli teşkilat mensuplarımızla birlikte davamızı daha ileriye götürmek, başarı bayrağımızı daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacağız. Rabbim kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Önümüzde genel merkezimizin belirleyeceği bir takvimde il kongremizi yapmayı planlıyoruz. Hazırlıklarımıza başlayacağız. Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlamak için ilimizin milletvekilleri ile Partimiz arasında planlamalar sürüyor. Pandemi salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımızın telekonferans yoluyla katılımı da olabilir. Bundan sonraki süreçte Şehrimizi kongremize hazırlayacağız"dedi.

AK Partili Sağlar, “Gece gündüz çalışacağız”

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Betül Eczanesi
Merkez
Namet Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
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