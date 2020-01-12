AK Parti'li Ünal, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla buluştu:

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak zorunda değil miyiz? 10 bin kilometreden gelerek oradaki kaynakları kullanmaya yeltenenlere hiçbir şey söylemeyen, bir Amerikan televizyonunda çıkıp Türkiye'yi emperyalist emellerle suçlayabilecek kadar gözü dönmüş bir akılla karşı karşıyayız." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Balıkesir'e gelen Ünal, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş adamlarıyla Balıkesir Ticaret Odası binasında bir araya geldi.

Ünal, burada yaptığı konuşmada, şehirleri ayağa kaldıran güçlerden birinin de iş dünyası olduğunu söyledi.

Dünyada artık ülkelerin değil, şehirlerin birbiriyle rekabet edeceğini belirten Ünal, "Şehrin tüm dinamiklerinin işlerini istişarelerle yapması, şehri ayağa kaldıran en önemli unsurdur. Açıkçası Balıkesir'de bu uyumu gayet net gördüm. Mesele şehir olduğunda siyasetin bir kenara bırakılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'de 1961'den bu yana üretilmek istenen yerli ve milli ürünlerin daima engellenmeye çalışıldığını dile getiren Ünal, şöyle devam etti: