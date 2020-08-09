YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. AK Partili vekiller asfalt çalışmalarını inceledi

AK Partili vekiller asfalt çalışmalarını inceledi

KARABÜK HABERLERİ  | 09.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık İlçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık ilçesi Pelitcik-Başboyunduruk grup yolunda incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Alt yapı çalışmaları tamamlanan ve program dahilinde devam eden sıcak asfalt çalışmaları hakkında milletvekillerine bilgiler veren Uzun, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Yaklaşık bir ay önce başladığımız asfalt çalışmalarında bugün itibari ile toplamda 30 kilometrelik çalışma gerçekleştirdik.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık İlçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ovacık ilçesi Pelitcik-Başboyunduruk grup yolunda incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Alt yapı çalışmaları tamamlanan ve program dahilinde devam eden sıcak asfalt çalışmaları hakkında milletvekillerine bilgiler veren Uzun, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Yaklaşık bir ay önce başladığımız asfalt çalışmalarında bugün itibari ile toplamda 30 kilometrelik çalışma gerçekleştirdik. Ekiplerinmiz yoğun ve özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Merkeze bağlı Saitler Köyü-Gölveren Köyü Grup yolu ile başladığımız asfalt çalışmamıza Eskipazar İlçemiz ile devam ettik. Şu an da asfalt çalışmalarımıza, Ovacık İlçemizde Pelitcik-Başboyunduruk grup yolu ile devam ediyoruz” dedi.
Milletvekilleri Ünal ve Güneş ise; özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
Apple'ın açığını buldu: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdiApple'ın açığını buldu: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatıldı

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatıldı

Karabük Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:06
Sabah
05:46
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:04
Yatsı
21:38

Karabük Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Ömür Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karabük'te çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu

Karabük'te çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.