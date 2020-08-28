YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AK Partili Yavuz’dan Koçarlı’ya yurt müjdesi

AK Partili Yavuz’dan Koçarlı’ya yurt müjdesi

AYDIN HABERLERİ  | 28.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Koçarlı ilçesi ziyaretinde, daha güvenli ve moderne bir yurt yapılacağının müjdesini verdi.Aydın’ın Koçarlı ilçesinde uzun zamandır gündemde olan KYK yurdunun yıkılması ile ilgili AK Parti Milletvekili MKYK Üyesi Metin Yavuz ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptıkları açıklama ile son noktayı koydu.Koçarlıda yapılması planlanan yatırımlar nedeniyle bir takım incelemelerde bulunmak üzere Koçarlı ilçesini ziyaret eden Ak Parti Aydın Milletvekili MKYK Üyesi Metin Yavuz, beraberinde Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile birlikte deprem yönetmeliğine uymaması sebebiyle yıkım kararı alınan KYK yurdunda incelemelerde bulundu.Mevcut öğrencilerin diğer yurtlara nakledileceği, 7 ay içerisinde ilk kazmanın vurulup ardından ve 8 ay içerisinde inşaat tamamlanarak daha kapasiteli, daha güvenli ve modern bir yurt inşa edileceği açıklandı.“Koçarlı yurtsuz kalmayacak”Koçarlı’nın gündemini uzun süredir meşgul eden bu yıkım kararı üzerinde yanlış bir algı oluştuğunun altını çizen AK Parti Milletvekili Yavuz “ Vatandaşlarımız mecburen alınan bu yıkım kararının ardından sanki Koçarlı da yeni bir yurt yapılmayacakmış gibi bir düşünceye kapılmışlar.

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Koçarlı ilçesi ziyaretinde, daha güvenli ve moderne bir yurt yapılacağının müjdesini verdi.
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde uzun zamandır gündemde olan KYK yurdunun yıkılması ile ilgili AK Parti Milletvekili MKYK Üyesi Metin Yavuz ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptıkları açıklama ile son noktayı koydu.
Koçarlıda yapılması planlanan yatırımlar nedeniyle bir takım incelemelerde bulunmak üzere Koçarlı ilçesini ziyaret eden Ak Parti Aydın Milletvekili MKYK Üyesi Metin Yavuz, beraberinde Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile birlikte deprem yönetmeliğine uymaması sebebiyle yıkım kararı alınan KYK yurdunda incelemelerde bulundu.Mevcut öğrencilerin diğer yurtlara nakledileceği, 7 ay içerisinde ilk kazmanın vurulup ardından ve 8 ay içerisinde inşaat tamamlanarak daha kapasiteli, daha güvenli ve modern bir yurt inşa edileceği açıklandı.
“Koçarlı yurtsuz kalmayacak”
Koçarlı’nın gündemini uzun süredir meşgul eden bu yıkım kararı üzerinde yanlış bir algı oluştuğunun altını çizen AK Parti Milletvekili Yavuz “ Vatandaşlarımız mecburen alınan bu yıkım kararının ardından sanki Koçarlı da yeni bir yurt yapılmayacakmış gibi bir düşünceye kapılmışlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Az önce ilgili Bakanımız ve ilgili Genel Müdürümüz ile görüştüm. 7 ay içerisinde ilk kazma vurulacak ve ardından 8 ay içerisinde inşaat tamamlanacak. Daha kapasiteli, daha güvenli ve daha modern bir yurt inşa edilecek. Koçarlı ilçesine yakışan budur” dedi.
“Koçarlı modern bir yurt kazanacak”
Yeni yapılacak yurdun daha modern ve daha güvenli olacağını kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “ Değerli vekillerimizin destekleri ile en kısa sürede yeni bir yurt inşaatı için kazma vurulacak. Koçarlı Belediye Başkanı olarak bu konu ile de yakından ilgileniyorum. Pandemi sebebiyle boş geçen bu günlerde hızlıca çalışmaları tamamlayacağız. Sayın Vekilimizin de dediği gibi, 7 ay içerisinde ilk kazma vurulacak ve ardından 8 ay içerisinde inşaat tamamlanacak öğrenci kardeşlerimizi ve esnafımızı rahatlatacak daha geniş kapasiteli daha modern bir yurt hizmete açma gayretindeyiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!Öğrenci gibi duruyor ama...Yaşını duyan şaşkına döndü!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

Aydın Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:28
Öğle
13:15
İkindi
16:55
Akşam
19:52
Yatsı
21:12

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Altuğ Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş: Pandemi nedeniyle bayramı uyarılara dikkate alarak kutlayalım
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş: Pandemi nedeniyle bayramı uyarılara dikkate alarak kutlayalım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.