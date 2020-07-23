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AK Partili Yavuz’un Erzurum Kongresi mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 14:45 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Erzurum Kongresi’nin 101.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.AK Partili Yavuz mesajında, “İstiklalimizden ve vatanın bölünmez bütünlüğünden asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan edişimizin somut göstergesi olan Erzurum Kongresi, kurtuluş meşalesinin yakılarak, milletimizin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olup, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyeti uğruna neler yapabileceğini bir kez daha göstermiştir.

AK Partili Yavuz’un Erzurum Kongresi mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Erzurum Kongresi’nin 101.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Partili Yavuz mesajında, “İstiklalimizden ve vatanın bölünmez bütünlüğünden asla vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan edişimizin somut göstergesi olan Erzurum Kongresi, kurtuluş meşalesinin yakılarak, milletimizin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olup, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyeti uğruna neler yapabileceğini bir kez daha göstermiştir. Erzurum kongresi ile Erzurum’dan yükselen ses, dalga-dalga büyümüş Sivas Kongresi ile ete kemiğe bürünmüş ve Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan bu necip milletimiz, kendi tarihsel birikiminden güç alarak neleri başarabileceğini Erzurum Kongresiyle bir kez daha kanıtlamıştır. Allah, bu aziz millete bir daha keder ve ıstırap dolu günler yaşatmasın; birlik ve beraberliğimizi daim, ülkemizi ve milletimizi kaim eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurum Kongremizin 101. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna toprağa düşen bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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