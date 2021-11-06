AK Partili Yazıcı ve Akbaşoğlu, Rize'de konuştu:

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, siyasetlerinin millet için olduğunu belirterek "Milletin hukukunu korumak, millete hizmet etmek, vatandaşımızın her nerede olursa olsun onun önündeki sosyoekonomik engellerini kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek, hayatını kolaylaştırmak için durmadan koşacağız." dedi.

Yazıcı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yaşında olmasına rağmen 19 yıldır kesintisiz iktidarda olduğunu ve millete hizmet ettiğini söyledi.

AK Parti'nin merkezinde her zaman insan olduğunu vurgulayan Yazıcı, etnik ayrımcılık yapmadan millete hizmet için çalıştığını belirtti.

Yazıcı, AK Parti'nin darbelere karşı dik durduğunun altını çizerek "Türk siyasi tarihi, darbeler tarihidir. AK Parti ise darbeleri önleyen ilk partidir. İnşallah darbe süreçlerini geride bıraktık. Koyduğumuz hedeflere doğru ülkemizi taşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de iki tarz siyaset olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"Birisi projeci, hedefleri olan, siyasetin merkezine milleti yerleştirmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhur İttifakı dediğimiz bütüncül siyaset hakim. Aziz milletimizin en büyük kazanımı Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023'ü hedefleyen, İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı 2053 ve Türklerin Anadolu'ya ayak basışının bininci yılı 2071 hedef gösteren siyaset tarzı. Bir de savruk, yolunu şaşırmış bir siyaset tarzı icra edenler var, bu da muhalefet. Savruk ve yörüngesini şaşırmış."

Yazıcı, tezkere tartışmalarına da değinerek "Tezkere iş olsun diye gelmedi Meclis'e. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliği, esenliği için yanı başımızda 'oldu, bitti' yapmak isteyenlere karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin duruşunu göstermek, huzur ve sükunu tevdi etmek amacıyla istenen yetkiye karşı birisi 'evet' derken diğeri 'hayır' diyor. Terörle irtibatlı, iltisaklı olan parti ile ilişkileri konusunda birisi 'şöyle' diyor, birisi 'böyle' diyor." ifadelerini kullandı.

- "Değil şehit yakınına, hiçbir insana söylenmeyecek sözler ağza aldı"

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınını söylediği sözlere ilişkin de Hayati Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Değil şehit yakınına, hiçbir insana söylenmeyecek sözler ağza aldı. Doğru değil. Onu biz ağzımıza alamayız. Yine onlardan en büyüğü olan kişi Türkiye'nin vizyoner projelerinden Kanal İstanbul'la alakalı yabancı ülke büyükelçilerine mektup yazma zilletini gösteren bir davranış sergiliyor. Bu savrulmak ve yörüngesini şaşırmaktır. Biz bunlara bakmayacağız, yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizim siyasetimiz millet içindir. Milletin hukukunu korumak, millete hizmet etmek, vatandaşımızın her nerede olursa olsun onun önündeki sosyoekonomik engellerini kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek, hayatını kolaylaştırmak için durmadan koşacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz."

Yazıcı, ülkenin kazanımlarının yanında yeni tip koronavirüs (Kdvid-19) salgını döneminde sorunlarının da olduğunu dile getirerek "Sorunları var eden sebepler var. Var eden sebepleri söyleyip geçiştirmek bizim siyaset tarzımız değil. Türkiye'de belli bir kesimin satın alma gücünden kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Türkiye'de halkımızın zaruri tüketim maddeleri ile ilgili bir fiyat çalkalanması olduğunu görüyor, gözetliyoruz." dedi.

Dezavantajlı grupların geçim sıkıntısının artış gösterdiğinin farkında olduklarını belirten Yazıcı, "Elbette ki bunlar bizim gündemimizde, çalışmalarımız içerisinde. İmkanlarımız neyse hakkaniyet içerisinde bu sorunları azaltmanın çaba ve gayreti içerisinde olduğunuzu asla unutmayın." diye konuştu.

Yazıcı, hükümet olarak bütün faaliyetleri rasyonel kuralları düzeltmek ve dikkate almak suretiyle sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

- Akbaşoğlu: "Millet İttifakı büyük bir yanlış içerisinde"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Türkiye'de 80 yılda 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını, 19 yıllık AK Parti iktidarında bölünmüş yolun 30 bin kilometreye çıkarıldığını, önceki dönemle kıyaslandığında 400 yılda yapılabilecek hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

Akbaşoğlu, Millet İttifakı'nın büyük bir yanlış içerisinde olduğunu ifade ederek "Bu milleti aldatma ittifakı var, kendilerine Millet İttifakı diyorlar ama yaptıkları sadece kurgu, kumpas, yalan, iftiradır. Bunların tam ismi milleti kandırma, milleti aldatma ittifakıdır. İşin özü budur. Kendilerine 'İYİ' diyen bir partinin grup başkanvekili, şehit ailelerimize nasıl bir galiz ifadede bulunuyor, söylemekten hicap ediyorum." dedi.

Türkiye'nin geleceğinin gençlere emanet edileceğinin altını çizen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"İlk 20 yılda hizmetleri, altyapıyı hazırladık. 2023, 2051 vizyonunu size emanet etti liderimiz. Şimdi ikinci 20 yılımız başladı. İkinci 20 yılımızda büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli bir dünya düzenini hep beraber insanlığa hizmet etmek için gece gündüz gençlerle birlikte çalışmaya söz veriyoruz."

